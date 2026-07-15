OM : pourquoi les joueurs ont dû être vaccinés avant la tournée en Côte d’Ivoire

L’Olympique de Marseille s’envole ce mercredi pour une tournée de trois jours en Côte d’Ivoire. Un déplacement que le staff médical du club a préparé depuis plusieurs jours. Selon L’Équipe, plusieurs joueurs ont notamment dû se faire vacciner contre la fièvre jaune avant le départ.

Une précaution indispensable avant le voyage

Le déplacement de l’OM en Côte d’Ivoire ne s’improvise pas.

Selon L’Équipe, les médecins du club ont anticipé cette tournée estivale en proposant aux joueurs concernés de se faire vacciner contre la fièvre jaune directement à la Commanderie.

Les joueurs qui ne pouvaient pas recevoir leur injection sur place se sont vu remettre une ordonnance afin d’effectuer cette démarche de leur côté.

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Un délai de dix jours à respecter

Toujours selon L’Équipe, cette anticipation répond à une contrainte sanitaire bien précise.

Le quotidien rappelle qu’un délai de dix jours est nécessaire entre l’administration du vaccin contre la fièvre jaune et l’arrivée sur place, afin que celui-ci soit pleinement efficace.

C’est pour cette raison que le staff médical marseillais a lancé cette campagne de vaccination dès le début de la préparation estivale.

Trois jours en Côte d’Ivoire

L’OM passera trois jours à Abidjan dans le cadre de sa préparation d’avant-saison.

Selon L’Équipe, le programme comprendra deux entraînements au stade Félix-Houphouët-Boigny, dont une séance ouverte au public, ainsi qu’un match amical face au Yamoussoukro FC.

Les Olympiens participeront également à plusieurs événements organisés dans le cadre du partenariat entre le club et le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs.

Une préparation minutieusement organisée

Ce volet sanitaire illustre le travail de préparation effectué en amont de cette tournée.

Au-delà de l’aspect sportif, l’encadrement olympien a veillé à respecter les recommandations médicales liées à ce déplacement en Afrique de l’Ouest, afin que le groupe puisse effectuer son séjour dans les meilleures conditions.