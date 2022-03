OM : Pourquoi ne pas jouer en 4-4-2 ? Sampaoli répond !

Après la polémique Milik, la question d’une attaque à deux se pose. La large victoire face à Angers est souvent prise en exemple, d’ailleurs Jorge Sampaoli a été interrogé sur cette question de ne pas utiliser d’avantage le 4-4-2 ce vendredi.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué qu’il avait utilisé différents système et que par exemple face à Qarabag, Payet en faux neuf était plus un meneur de jeu qui devait permettre aux deux ailiers Dieng et Bakambu de repiquer dans l’axe.

J’ai toujours la même idée du football, je n’ai pas changé — Sampaoli

« Le 4-4-2 ? On a essayé de jouer dans ce système contre Qarabag avec Payet dans la partie haute du losange et des ailiers (Bakambu et Dieng) qui repiquaient au centre, pour avoir de la profondeur. Le but étant d’avoir des joueurs devant et derrière Payet. Contre Clermont si on regarde le match à partir de la 18e jusqu’à la 85e on a eu une bonne présence offensive dans le camp adverse, mais on a manqué de finition. Après c’est le débat qu’on a tout le temps. Contre Troyes on était à deux minutes de gagner, même si on n’a pas eu beaucoup de volumes d’attaque, car on sortait d’un long voyage beaucoup moins de 72 heures avant. (…) Maintenant, c’est à nous de retrouver cette meilleure version de l’OM dans la dernière ligne droite de la saison, il faudra être plus tranchant défensivement. Contre Angers on n’avait pas été bons défensivement, Angers aurait pu mener 3-0 et ça aurait pu être le pire match à domicile, heureusement on a profité des moments que te donne le football pour égaliser et gagner finalement le match. Quand il y a de la pression et du stress, ce qui compte le plus c’est le mental et parfois on arrive aussi à utiliser ça. Ce qui m’importe c’est d’être cohérent, moi je reste le même, j’ai toujours la même idée du football, je n’ai pas changé. La position des joueurs sur le terrain dépend d’une stratégie qu’on met en place, des fois ça marche, d’autres fois ça ne marche pas, mais la seule intention qu’on a avant chaque match c’est de travailler et d’analyser pour que l’OM puisse gagner tous les matchs qu’il dispute. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (04/03/2022)