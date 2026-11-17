Amine Harit a retrouvé une place importante dans la rotation de l’OM depuis l’arrivée de Bruno Genesio. Malgré ce retour au premier plan, le milieu offensif pourrait être vendu dès le mercato hivernal si une proposition jugée satisfaisante par les dirigeants marseillais se présente.

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La situation du Marocain, longtemps mis à l’écart sous Roberto De Zerbi, a évolué ces dernières semaines. À 29 ans, Amine↗ Harit est désormais utilisé régulièrement par Bruno Genesio, alors que l’équipe marseillaise semble avoir trouvé davantage de stabilité. Cette remontée dans la hiérarchie pourrait toutefois ne pas suffire à assurer sa présence à Marseille au-delà de l’hiver.

La DNCG au cœur du dossier Harit

Selon le journaliste José Garcia, l’OM ne compterait pas retenir son milieu offensif lors du prochain mercato↗ hivernal si une offre satisfaisante arrive sur la table. Le contexte financier du club expliquerait cette ouverture, puisque la direction marseillaise doit réaliser des ventes cet hiver afin de répondre aux exigences de la DNCG, que l’OM doit rencontrer au début du mois de décembre. Le contrat d’Amine Harit doit arriver à échéance en juin 2027. Dans ces conditions, récupérer plusieurs millions d’euros lors du prochain marché des transferts pourrait représenter une opportunité pour les dirigeants marseillais, plutôt que d’attendre que la valeur du joueur diminue à mesure que son échéance contractuelle se rapproche.

Un choix sportif délicat pour Bruno Genesio

Sur le plan sportif, le départ du milieu offensif modifierait les possibilités de Bruno Genesio dans le secteur offensif. Harit est redevenu un élément important de la rotation au moment où l’OM a retrouvé un certain équilibre, et son transfert obligerait donc l’entraîneur à revoir ses options. Rien n’est définitivement acté à ce stade. L’avenir d’Amine↗ Harit dépendra des offres reçues par l’OM et de la marge de manœuvre accordée par la DNCG, alors que son dossier s’annonce déjà comme l’un des sujets à suivre du mercato hivernal marseillais.