OM : premier round du barrage entre Nice et Saint-Étienne… le dossier Grégory Lorenzi en attente !

Le match aller des barrages entre Nice et Saint-Étienne s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0) à Geoffroy-Guichard. Un résultat qui laisse totalement ouverte la lutte pour le maintien, mais qui pourrait aussi avoir des conséquences importantes pour l’avenir de l’Olympique de Marseille et du dossier Grégory Lorenzi.

Alors que l’OM prépare activement son prochain mercato et son organisation sportive pour la saison à venir, la situation de Grégory Lorenzi reste suivie de très près à Marseille. Pressenti pour intégrer la direction sportive du club phocéen, l’actuel dirigeant brestois avait signé un précontrat avec Nice avant que la piste marseillaise ne reprenne de l’ampleur ces dernières semaines.

Un barrage sans vainqueur qui entretient le suspense

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Sur le terrain, ce barrage aller de Ligue 1-Ligue 2 n’a offert aucun but ni véritable spectacle offensif. À Geoffroy-Guichard, Nice a longtemps conservé la maîtrise du ballon sans réussir à contourner le bloc défensif stéphanois. Symbole de cette rencontre fermée : aucun tir cadré n’a été recensé durant les 90 minutes.

Les Niçois ont semblé payer leurs efforts récents, notamment après leur finale de Coupe de France. En seconde période, Saint-Étienne a progressivement pris l’ascendant physique, poussant davantage dans le dernier quart d’heure sans parvenir à concrétiser ses temps forts.

Ce score de 0-0 laisse donc un suspense total avant le match retour programmé vendredi à Nice, dans un contexte particulier puisque la rencontre se disputera à huis clos.

Le dossier Lorenzi surveillé de près par l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, ce barrage dépasse largement le simple cadre sportif. L’avenir de Grégory Lorenzi reste lié à l’issue de cette double confrontation. Selon les éléments évoqués autour du dossier, une éventuelle relégation de Nice en Ligue 2 entraînerait automatiquement la caducité du précontrat signé par le dirigeant avec le club azuréen.

Dans cette hypothèse, l’OM pourrait avancer sans contrainte contractuelle sur ce dossier stratégique. À Marseille, la restructuration de l’organigramme sportif demeure un sujet central à l’approche du mercato estival, notamment autour de l’entraîneur Roberto De Zerbi et de la préparation de la prochaine saison de Ligue 1.

En attendant, aucune décision définitive ne peut être actée. Le match retour entre Nice et Saint-Étienne sera donc observé avec attention autant pour l’avenir sportif des deux clubs que pour ses possibles répercussions sur les mouvements attendus autour de l’OM.