OM : Première réussie pour Bakola entre audace et insouciance ! Les notes !

L’OM s’est relancé lors de cette 5e journée de Ligue des Champions en battant Newcastle 2-1. Voici la note et l’appréciation de Darryl Bakola lors de cette rencontre disputée au stade Vélodrome.
L’OM est cueilli d’entrée lorsque Newcastle ouvre le score dès la 6e minute par Barnes, bien servi après un premier mouvement anglais sur le côté droit. Les Phocéens réagissent rapidement : Aubameyang est mis en action à plusieurs reprises (18e, 19e), mais Pope veille et repousse ses tentatives. Le Gabonais manque ensuite le cadre à deux reprises alors que Marseille pousse (37e, 40e). Rulli maintient les siens en vie avant la pause en s’interposant notamment sur Gordon (43e). Juste avant la mi-temps, Willock centre vers Gordon, trop court pour doubler la mise, et l’OM regagne les vestiaires mené 1-0 après avoir globalement dominé le ballon mais manqué de réalisme.
Aubameyang s’offre un doublé !
Dès le retour du vestiaire, Aubameyang renverse complètement le match : d’abord lancé en profondeur par Bakola, il élimine Pope et égalise dans un angle fermé (46e), puis il surgit au premier poteau pour convertir un centre parfait de Weah (50e). Newcastle croit revenir, mais le but de Barnes à la 48e est refusé pour hors-jeu. Les Anglais réagissent avec plusieurs occasions, notamment par Willock (59e) et Elanga (78e), mais Rulli multiplie les arrêts décisifs. L’OM recule en fin de rencontre, Pavard et Thiaw s’illustrent dans les duels aériens, et De Zerbi gère ses remplacements pour tenir le score. Portés par un Vélodrome incandescent, les Marseillais résistent jusqu’au bout et décrochent une victoire cruciale 2-1 qui les maintient en vie dans leur campagne de Ligue des champions.
La note de Darryl Bakola 6/10
Son appréciation
Titulaire surprise à 17 ans pour sa première en pro, le jeune Minot n’a pas semblé impressionné. Il a montré du culot et de la mobilité, avec notamment une passe décisive pour Aubameyang (46e). Quelques maladresses, dont une simulation dans la surface (36e), ont un peu terni sa prestation. Remplacé à l’heure de jeu par O’Riley, il a malgré tout validé la confiance de De Zerbi et montré un bel impact sur le jeu. Il doit apprendre à lâcher le ballon plus vite, mais son audace, sa technique et sa qualité physique dans les duels font de lui un sacré talent !
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|6/10
|
Titulaire surprise, en meneur de jeu, le Minot (17 ans) n’a pas semblé paralysé par cette première titularisation en carrière. Il a montré du culot, des qualités et il a même signé une passe décisive pour Aubameyang (46e). Sa simulation (36e), alors qu’il était en position de frappe, a un peu terni un bon bilan. Remplacé par O’RILEY (62e).
|Note de La Provence
|6/10
|
La surprise du chef De Zerbi. Pour la première titularisation de sa carrière pro, le mineur olympien a d’abord paru son âge, s’écroulant de manière incompréhensible dans la surface adverse après avoir éliminé son adversaire (36). Avant de se reprendre et d’offrir une merveille d’ouverture à Aubameyang (46). Remplacé par O’Riley (62).
|Note de Maxifoot
|6.5/10
|Titularisé pour la première fois de sa carrière avec les professionnels, le jeune talent de 17 ans n’a pas démérité. Comme son équipe, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a été pénalisé par son déchet technique, mais il a eu le mérite d’avoir un impact positif dans ses courses et les duels. Sur une bonne situation offensive en première période, le Phocéen a été cependant l’auteur d’une simulation grossière dans la surface. Mais après la pause, il a été impliqué sur l’action de l’égalisation d’Aubameyang avec cette ouverture en profondeur.
|Note de FootMercato
|6.5/10
|Surprise du onze de Roberto De Zerbi, le tout jeune (17 ans) milieu de terrain a validé le choix de son entraîneur. Dominé par Thiaw sur cette tête qui filait au but sans Hojbjerg (4e), il a montré beaucoup de personnalité dans cette rencontre. Alors qu’il fêtait la première titularisation de sa carrière, on l’a vu très mobile, proposant et offrant, à l’image de cette passe décisive pour Aubameyang sur le but de l’égalisation (46e).