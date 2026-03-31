OM : Président, après Bouhafsi, un autre nom annoncé…

En quête d’un nouveau dirigeant, l’Olympique de Marseille poursuit son processus de recrutement. Selon les informations de** Foot Mercato, le profil de Richard Teyssier figure désormais dans la short-list étudiée. Une piste sérieuse dans un dossier stratégique pour l’avenir du club.

Une recherche pilotée par Frank McCourt

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Depuis plusieurs semaines, l’OM s’active en coulisses pour trouver son prochain président. L’actuel intérimaire, Alban Juster, assure la transition, mais le propriétaire Frank McCourt souhaite installer un profil solide et expérimenté à un poste particulièrement exposé.

L’objectif affiché est clair : recruter « un manager d’envergure, d’expérience », capable de structurer le club et de piloter ses ambitions sportives et économiques. Dans ce contexte, plusieurs candidatures sont étudiées par un cabinet spécialisé mandaté pour mener à bien ce processus.

Le profil de Richard Teyssier à l’étude

Parmi les noms évoqués, celui de Richard Teyssier retient l’attention. D’après Foot Mercato, l’ancien dirigeant de Puma fait partie des profils analysés. Richard Teyssier vient en effet de quitter ses fonctions de vice-président global brand et marketing chez Puma, un poste stratégique au sein de l’équipementier. Il avait rejoint la marque en 2010 après avoir dirigé la filiale française du groupe Mars.

Son profil présente une forte expertise en marketing et en stratégie de marque, notamment dans le secteur du sport. Il avait d’ailleurs été impliqué dans le partenariat entre Puma et l’OM, officialisé en 2018, ce qui lui confère une connaissance préalable de l’écosystème marseillais.

À ce stade, aucune décision n’a été officialisée par l’Olympique de Marseille, et le processus de sélection se poursuit.