Après cinq victoires consécutives, l’OM a été renversé par Le Mans et s’est incliné 3-2 dans le temps additionnel. La Provence et L’Équipe dénoncent un nouveau scénario spectaculaire mais surtout un gâchis, alors que les Olympiens menaient encore de deux buts.

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La défaite de l’OM contre Le Mans, dimanche soir, a rapidement fait réagir la presse régionale et nationale. Les joueurs de Bruno Génésio↗ avaient pourtant pris une avance confortable grâce à des réalisations de Gouiri et Paixao, après une série de cinq succès consécutifs qui les plaçait provisoirement troisièmes ex aequo avec le LOSC. Le scénario a ensuite totalement basculé en fin de rencontre. Mené 2-0, Le Mans a égalisé avant d’inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel, condamnant Marseille à une nouvelle défaite renversante. La Provence résume cette rechute avec un titre particulièrement évocateur : « La rechute ! »

La Provence cible Ulisses Garcia et Tochukwu Nnadi

Dans son analyse, La Provence ne s’est pas limitée à dénoncer la faillite collective de l’OM. Le quotidien marseillais pointe↗ également les responsabilités d’Ulisses Garcia et de Tochukwu Nnadi dans les différentes actions qui ont relancé les Manceaux. Nnadi est notamment présenté comme responsable d’une perte de balle ayant provoqué le coup franc à l’origine de la révolte mancelle. Le milieu est aussi impliqué sur le premier but, tandis que Garcia est mis en cause pour un penalty finalement sans conséquence et pour un marquage jugé trop laxiste sur l’égalisation.

L’Équipe résume la soirée en un mot

De son côté, L’Équipe a choisi une formule très directe pour décrire la soirée olympienne : « Gâchis mode d’emploi ». Le quotidien met ainsi en avant l’incapacité de l’OM à conserver son avantage dans une rencontre qui semblait pourtant largement maîtrisée. Cette fin de match a également provoqué le départ anticipé de nombreux supporters marseillais. Ceux qui étaient encore présents ont ensuite assisté au but de Jean Vercruysse, inscrit après un mouvement collectif dans les dernières secondes, pour offrir au Mans↗ un succès 3-2.