OM : Prestation contrastée de Rulli, les notes !

L’OM s’est imposé 3-2 face à l’Union Saint-Gilloise mardi en Ligue des Champions. Une victoire importante mais qui s’est joué à peu de choses tant les Marseilalis ont souffert en fin de rencontre. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Bruxelles.

L’Olympique de Marseille a vécu une entame de match compliquée au Lotto Park, en étant surpris dès la 5e minute par l’ouverture du score d’Anan Khalaili pour l’Union Saint-Gilloise. Après ce coup de froid, les Marseillais ont progressivement pris le contrôle du ballon et imposé un rythme plus élevé. À la 15e minute, Igor Paixão a remis les deux équipes à égalité en suivant une frappe repoussée d’Aubameyang. Le match s’est alors équilibré, mais la vivacité offensive marseillaise a fait la différence. À la 41e minute, Mason Greenwood a permis à l’OM de passer devant après un une-deux avec Aubameyang et un tir tendu. Juste avant la pause, Marseille avait inversé la dynamique et rejoint les vestiaires avec l’avantage au score, après avoir mieux géré les temps faibles et exploité les espaces laissés par la défense belge.

L’OM s’est fait peur !

En seconde période, l’OM a confirmé ses bonnes intentions en accentuant la pression, et Mason Greenwood a inscrit un troisième but à la 58e minute après une action collective impliquant O’Riley et Aubameyang. Ce but semblait mettre Marseille à l’abri, mais la réaction belge a été immédiate. À la 71e minute, Anan Khalaili a réduit l’écart après une sortie manquée de Gerónimo Rulli, relançant totalement le suspense. Dans le dernier quart d’heure, l’Union Saint-Gilloise a poussé très fort, croyant même égaliser à la 90e minute sur une tête de Promise David, finalement refusée pour hors-jeu. Les Marseillais ont alors tremblé jusqu’au bout, sauvés par une parade exceptionnelle de Rulli dans le temps additionnel. Malgré une fin de match sous haute tension, Marseille a conservé son avantage et signé une victoire précieuse, au terme d’une rencontre haletante.

La note de Geronimo Rulli : 5 / 10

L’arrêt héroïque de Geronimo Rulli pour sauver l’OM à la 94e minute 😱#USGOM | #UCL pic.twitter.com/IoYc1ysMWI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2025

Son appréciation

Geronimo Rulli a livré une prestation contrastée lors de la victoire 3-2 de l’OM face à l’Union Saint-Gilloise. Rapidement battu sur la frappe au premier poteau de Khalaili, il n’a pas dégagé une grande sérénité dans ses interventions, enchaînant quelques hésitations dans ses sorties. De nouveau fautif sur le second but adversaire, il a longtemps semblé fragilisé par ses récentes erreurs. Pour autant, il a su répondre présent dans les moments décisifs, notamment avec deux parades importantes en fin de match. Son arrêt réflexe sur la tête de David dans le temps additionnel a été déterminant pour préserver l’avantage marseillais. Une performance irrégulière, mais marquée par un geste décisif qui a pesé dans la victoire.

Les notes des médias