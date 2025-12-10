OM : Prestation contrastée de Rulli, les notes !

L’OM s’est imposé 3-2 face à l’Union Saint-Gilloise mardi en Ligue des Champions. Une victoire importante mais qui s’est joué à peu de choses tant les Marseilalis ont souffert en fin de rencontre. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Bruxelles.
L’Olympique de Marseille a vécu une entame de match compliquée au Lotto Park, en étant surpris dès la 5e minute par l’ouverture du score d’Anan Khalaili pour l’Union Saint-Gilloise. Après ce coup de froid, les Marseillais ont progressivement pris le contrôle du ballon et imposé un rythme plus élevé. À la 15e minute, Igor Paixão a remis les deux équipes à égalité en suivant une frappe repoussée d’Aubameyang. Le match s’est alors équilibré, mais la vivacité offensive marseillaise a fait la différence. À la 41e minute, Mason Greenwood a permis à l’OM de passer devant après un une-deux avec Aubameyang et un tir tendu. Juste avant la pause, Marseille avait inversé la dynamique et rejoint les vestiaires avec l’avantage au score, après avoir mieux géré les temps faibles et exploité les espaces laissés par la défense belge.
L’OM s’est fait peur !
En seconde période, l’OM a confirmé ses bonnes intentions en accentuant la pression, et Mason Greenwood a inscrit un troisième but à la 58e minute après une action collective impliquant O’Riley et Aubameyang. Ce but semblait mettre Marseille à l’abri, mais la réaction belge a été immédiate. À la 71e minute, Anan Khalaili a réduit l’écart après une sortie manquée de Gerónimo Rulli, relançant totalement le suspense. Dans le dernier quart d’heure, l’Union Saint-Gilloise a poussé très fort, croyant même égaliser à la 90e minute sur une tête de Promise David, finalement refusée pour hors-jeu. Les Marseillais ont alors tremblé jusqu’au bout, sauvés par une parade exceptionnelle de Rulli dans le temps additionnel. Malgré une fin de match sous haute tension, Marseille a conservé son avantage et signé une victoire précieuse, au terme d’une rencontre haletante.
A lire : OM : Djellit voit un jackpot à venir… et ironise sur la VAR !
La note de Geronimo Rulli : 5 / 10
L’arrêt héroïque de Geronimo Rulli pour sauver l’OM à la 94e minute 😱#USGOM | #UCL pic.twitter.com/IoYc1ysMWI
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2025
Son appréciation
Geronimo Rulli a livré une prestation contrastée lors de la victoire 3-2 de l’OM face à l’Union Saint-Gilloise. Rapidement battu sur la frappe au premier poteau de Khalaili, il n’a pas dégagé une grande sérénité dans ses interventions, enchaînant quelques hésitations dans ses sorties. De nouveau fautif sur le second but adversaire, il a longtemps semblé fragilisé par ses récentes erreurs. Pour autant, il a su répondre présent dans les moments décisifs, notamment avec deux parades importantes en fin de match. Son arrêt réflexe sur la tête de David dans le temps additionnel a été déterminant pour préserver l’avantage marseillais. Une performance irrégulière, mais marquée par un geste décisif qui a pesé dans la victoire.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Fautif lors des deux derniers matches, le gardien argentin a été trop juste, sur sa gauche, sur la jolie ouverture du score de Khalaili (5e) et encore impuissant sur son doublé en seconde période (71e). Mais, déjà chaud devant Boufal (68e, 74e), il a sorti le grand jeu, à reculons, dans les arrêts de jeu sur une tête à bout portant de David (90e+3) ! Un arrêt qui vaut de l’or.
|Note de La Provence
|4.5/10
|
L’Argentin a ravivé de vieux, et mauvais, souvenirs aux Marseillais. Battu sur une frappe de Khalaili… au premier poteau (5), il se rattrape dans la foulée en cueillant un centre en retrait. Une relance cata (50), comme sa sortie sur le 2e but de l’Union (71). Deux parades pour préserver la victoire (74, 90+3).
|Note de Maxifoot
|4.5/10
|Après son erreur face à Lille (0-1) vendredi en Ligue 1, le gardien de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à reprendre confiance sur ce match européen. Dès les premières minutes, l’Argentin a été pris sur la frappe au premier poteau de Khalaili. Par la suite, l’ex-portier de Montpellier a été longtemps correct, notamment sur plusieurs centres adverses et sur un tir de Boufal. Cependant, il s’est raté sur une sortie à la suite d’un centre et Khalaili en a profité pour marquer sur une volée. Sur ce but, le Phocéen n’a pas eu la main assez ferme… Dans les derniers instants, il a tout de même été décisif en repoussant une tête de David ! Un arrêt qui remonte légèrement sa note.
|Note de FootMercato
|4/10
|Battu sur sa gauche par la frappe de Khalaili (5e), le gardien a démarré la rencontre avec un but déjà encaissé et sur lequel il ne peut pas grand-chose. Dans l’ensemble, le portier n’a pas rassuré, dans la lignée de son match à Lille le week-end dernier. L’Argentin a connu quelques hésitations sur certaines sorties (2e, 31e). La dernière aurait pu lui être fatale et il peut remercier David de manquer sa tête sur ce coup (90e+4). Avant cela, il s’était raté sur ce centre de Leysen que Khalaili parvient à conclure (71e).