La Pro2 de l’OM a subi une deuxième défaite consécutive en championnat, samedi soir, face à Montpellier Atlas Paillade (1-0). Malgré les titularisations d’Antoine Valero et d’El Kadmiri, les Olympiens ont livré une prestation très limitée.

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La rencontre disputée au stade Francis-Turcan de Martigues a laissé une impression négative dans les rangs marseillais. D’après La Provence OM, la réserve olympienne n’a pas proposé grand-chose face↗ à une équipe de Montpellier Atlas Paillade qui a fait la différence sur une action en seconde période. Les cris de joie des visiteurs ont longtemps résonné dans les couloirs après le coup de sifflet final.

La réserve de l’OM encore battue en championnat

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mizouni à la 55e minute. L’action est intervenue quelques secondes après un duel perdu trop facilement par Antoine↗ Valero, lancé dans le couloir des jeunes joueurs suivis pour intégrer un jour l’équipe première. Âgé de 18 ans, l’attaquant international U19 est régulièrement cité dans les conférences de presse de Bruno Genesio. Son talent apparaît dans ses prises de balle, mais la rencontre face à Montpellier Atlas Paillade a aussi exposé ses difficultés dans les duels. Titulaire comme El Kadmiri, Valero n’a pas permis à la Pro2 de relancer sa série en championnat.

Romain Ferrier très critique après la rencontre

Romain Ferrier n’a pas masqué sa déception au terme de la rencontre. L’entraîneur de la réserve olympienne a notamment estimé que la prestation de ses joueurs ne permettait pas, en l’état, d’envisager une promotion immédiate chez les professionnels.

Si je dois faire un rapport au coach et au staff ce soir, il n’y a pas un joueur qui est en capacité de jouer avec l’équipe première.

La rencontre s’est déroulée sous les yeux de Titou Hasni et d’Ali Zarrak. Après cette deuxième défaite consécutive en championnat, les jeunes↗ Olympiens devront montrer davantage lors de leurs prochaines sorties pour répondre aux exigences fixées par leur entraîneur.