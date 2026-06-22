OM : Match amical pour la Pro2 face à un ancien rival historique…

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Absents des mêmes divisions depuis plusieurs saisons, l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux vont se retrouver cet été pour une opposition amicale. Une affiche qui ravive les souvenirs d’une rivalité historique.

L’été marseillais est encore bien flou. Personne ne sait encore à quoi ressemblera l’effectif olympien en août, l’OM attend encore le verdict de la DNCG, demain, après avoir échappé au pire la semaine dernière devant l’UEFA. Un nouvel entraîneur, Bruno Genesio, est aussi attendu pour succéder à Habib Beye qui est encore sur le banc.

L’OM mise sur la post-formation

Malgré toutes ces incertitudes, l’OM s’active légèrement et principalement concernant sa réserve en attendant d’accélérer sur le volet de l’équipe première. La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a officialisé les signatures de Jepthe Malanda et Sacha Lung. Le milieu offensif et le prometteur défenseur central viennent dans un premier renforcé la réserve avant d’essayer de se frayer un chemin vers le groupe professionnel.

D’autres recrues arrivent comme Adam El Boughlamy en provenance de Montpellier. Des arrivées qui appuient la nouvelle vision du président Stéphane Richard qui mise en partie sur la post-formation.

Une rencontre amicale symbolique

On en sait donc presque plus aujourd’hui sur la réserve que les pros et une nouvelle information est arrivée pour la Pro 2. La réserve olympienne affrontera les Girondins de Bordeaux le 11 août prochain dans le cadre de leur préparation à la saison 2026-27.

Une rencontre symbolique entre deux clubs qui ne sont plus affrontés depuis janvier 2022 et une victoire de l’OM (1-0). Cette fois-ci, les deux équipes s’affronteront dans un contexte bien différent alors que Bordeaux évoluent en National (ex-N2) alors que la réserve est en National 2 (ex-N3).

Un match qui aura une saveur particulière pour les Bordelais qui pourront renouer, le temps d’une rencontre, avec une opposition qui a longtemps déchaîné les passions du football français à travers la forte rivalité entre les deux clubs.

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Une rencontre qui sera tout de même importante pour la réserve de l’OM qui disputera alors son avant-dernier match de préparation avant la reprise officielle prévue le 22 août.

Clarence Maillefaud