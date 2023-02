OM – PSG (0-3) : Marseille prend une claque !

Igor Tudor a décidé de remettre Rongier en défense centrale, cela lui permet de faire jouer Kolasinac dans le couloir gauche. Grosse surprise avec la présence de Clauss sur le banc et Tavares titulaire à sa place. Après deux phases de corner des deux côtés, c’est l’OM qui s’offre la première grosse situation, Malinovskyi lance parfaitement Tavares en profindeur, le latéral attend trop et se fait contrer (13′). Sur l’action, Kimpembé se blesse et laisse sa place à Danilo. Suite à un centre du droit d’Under, Donnarumma boxe du poing et sur le second ballon Veretout frappe mais il est contré (17′). Guendouzi centre parfaitement pour Sanchez qui dévie astucieusement de la poitrine vers Tavares qui rate sa frappe du droit (18′). Finalement, c’est le PSG qui ouvre le score sur une passe de Messi, Mbappé profite de l’attentisme de Bailly pour ouvrir le score (0-1 / 25′). L’OM n’a même pas le temps de digérer, Mbappé se retrouve sur l’aile droite suite à une relance hasardeuse de Bailly, il centre pour Messi qui n’a plus qu’à pousser le ballon du droit au fond des filets (0-2 / 29′). Mendes centre parfaitement pour Messi, mais cette fois l’Argentin rate le 0-3 envoyant le ballon largement au dessus (34′). Le PSG attenait déjà, avec cette avantage au score cela joue encore plus en profondeur, la défense est trop apathique, Mbappé se retrouve face à Lopez qui gagne son duel (39′). Marquinhos est oublié par la défense marseillaise, il part en profondeur, sa frappe croisée du droit tutoie le poteau opposé (40′). Juste avant la mi-temps, Malinovskyi arme sa frappe à l’entrée de la surface mais Verratti met son pied et fait faute, coup franc mais pas de carton jaune. Sanchez enroule ce coup franc, mais Donnarumma ne prend pas de risque et réalise une claquette sous la barre (45′ + 3). Paris a eu beaucoup d’occasions, l’OM a manqué d’intensité et onnt été trop naifs lors de ce premier acte.

Tudor repart avec les mêmes, mes marseillais vont devoir montrer plus d’intensité. Ce n’est pas le cas, Vitinha a le temps de centrer pour Mbappé, qui ne cadre pas sa tête de peu (51′). Donnarumma rate sa sortie sur un ballon en profondeur envoyé à Sanchez, mais l’attaquant ne cadre pas sa frappe lobée (53′). Messi a encore le temps de faire une passe par dessus la défense, Mbappé est laissé seul par Bailly, l’international français marque du gauche dans un angle fermé (0-3 / 55′). Alors que Mendes vient de s’offrir un face à face avec Lopez, l’Om so’ffre une vraie grosse occasion, Under trouve la tête de Sanchez qui oblige Donnarumma à une grosse parade, Kolasinac pousse le second ballon sur le poteau (65′). Clauss remplace Bailly, vraiment en difficulté sur ce match (66′). Le match se termine sans vraiment de rythme, le PSG a gagné le match et les olympiens ont du mal à mettre du rythme… Vitinha, Payet et Ounahi remplacent Sanchez, Under et Malinovskyi (81′). L’OM aurait pu sauver l’honneur en fin de rencontre, Tavares trouve Vitinha qui frappe à ras de terre, Donnarumma sort une parade (89′). L’OM s’incline 0-3…