OM – PSG (2-1) : Marseille marche sur Paris

Tudor a décidé de mettre Rongier dans l’axe de la défense, afin de garder Clauss à droite et Kolasinac à gauche, Guendouzi est au milieuAprès une bonne action, Kolasinac centre, Hakimi contre u coude mais l’arbitre ne siffle pas (3′). Sur un contre, Mendes prend la profodeur, servi par Neymar il frappe mais Lopez est à la parade (4′). ça part fort. Under tente sa chance, c’est enroulé mais Donnaruma est à la parade. Encore une occasion pour l’OM, centre dévié de Gigot, détourné par le portier du PSG. L’OM pousse, encore et encore. La tension monte entre les deux entraineurs suite à une blessure de Mendes, qui pourant se fait mal tout seul. Grosse frappe de Kolasinac qui ne trouve pas le cadre (20′). L’OM domine outrgeusement mais ne marque pas. Centre tir, Donnaruma dégage plein axe, Guendouzi frappe, elle est dévié par un défenseur. Sur le corner, Guendouzi frappe encore, Cette fois c’est capté par le portier (20′). Sur un ballon en profondeur, Under met un grand pont à RTamos, il opasse devant le défenseur et joue parfaitement le coup, Letexier siffle penalty. Sanchez transforme parfaitement d’un contre pied (31′ / 1-0). Paris prend le controle du jeu, Neymar prend sa chance d’une belle frappe enroulé à ras de terre, Lopez est sauvé par son poteau (40′). Sur un long ballon, Clauss frappe croisé, Donnaruma est attentif (41′). Under est lancé dans le dos de la défense, il frappe fort, Donnaruma l’a dévie sur la barre (42′). Messi entre dans la surface, il frappe trop croisé… mais l’arbitre voit un corner inexistant. Ramos égalise d’une tête juste avant la mitemps, sur une grossière erreur de marquage (46′).

La seconde mi-temps commence sur un faux rythme. Paris joue plus et Letexier siffle plus et Guendouzi et Mbemba prennent un jaune. L’OM ressort un peu, Mbemba rentre dans la surface et centre en retrait pour Sanchez, qui feinte et frappe, il se fait contrer… Malinovskyi reprend en force et marque, le Vélodrome explose (57′ / 2-1). Le match est plus dur dans les duel. Le but a fait du mal aux parisiens, le rythme est plus lent et plus haché. Paris tente de revenir, Ekitike frappe danbs un angle fermé, Lopez est attentif… il était hors jeu (77′). Servi par Neymar, Messi ne cadre pas (79′). L’atmosphère est irrespirable, cette fin de match est tendue. Ounahi remplace Under qui a tout donné (86′). Ramos s’offre deux grosses occasions, le PSG pousse, les dernières secondes sont terribles. Mais l’OM s’impose et élimine le PSG.