OM – PSG : après les orages, quel temps à Marseille pour le Classique ce lundi soir ?

Reporté en raison des intempéries, le Classique OM – PSG se jouera finalement ce lundi à 20h au stade Vélodrome. Initialement programmé dimanche à 20h45, le choc de Ligue 1 n’avait pas pu se tenir à cause des violents orages qui ont frappé le Sud-Est de la France. Impacts de foudre, rues inondées et pelouse gorgée d’eau avaient contraint les autorités à décréter un report par mesure de précaution.

Retour du soleil sur Marseille

Ce lundi matin, la cité phocéenne s’est réveillée sous un ciel beaucoup plus clément. Selon Météo-France, la vigilance orange pour “orages” et “pluie-inondation” a été levée dans les Bouches-du-Rhône. Seule une vigilance jaune pour risque de crues est encore en vigueur. Le temps sera globalement ensoleillé avec quelques nuages résiduels qui devraient se dissiper au fil de la journée.

Les températures resteront légèrement inférieures aux normales de saison. La maximale attendue à Marseille est de 22 degrés et il fera environ 20 degrés au coup d’envoi du match à 20h, avec un ciel annoncé clair. De quoi rassurer les milliers de supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain.

Une pelouse à surveiller au Vélodrome

La principale interrogation reste l’état de la pelouse du stade Vélodrome. Dimanche soir, au plus fort des intempéries, la pelouse s’était transformée en véritable flaque d’eau. Toutefois, grâce à son système de drainage moderne, l’enceinte marseillaise devrait pouvoir offrir un terrain praticable, même si la surface pourrait rester humide.

Pour lundi 22 septembre 2025 :

🟠 1 département en Vigilance orange Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/U1RfRfuCDy — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 22, 2025



Interrogé par RMC, Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a expliqué sa décision : « La sécurité doit primer. Je préfère que 65.000 personnes voient le match 24h plus tard dans de bonnes conditions plutôt que dans des conditions dangereuses ».

Ainsi, sauf surprise météorologique de dernière minute, le Classique OM – PSG se jouera bien ce lundi soir dans une atmosphère apaisée, contrastant avec les orages qui avaient paralysé Marseille la veille.

