OM – PSG : Après Pablo Longoria, c’est Dimitri Payet qui envoie un message fort aux supporters !

Après Pablo Longoria, Dimitri Payet a publié une vidéo où il demande aux supporters de l’Olympique de Marseille d’avoir un comportement exemplaire lors de cet OM – PSG qui aura lieu ce dimanche soir.

Ce dimanche soir, c’est le Clasico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ! Avant cette rencontre, la direction marseillaise a décidé de faire passer un message bien spécial aux supporters afin d’éviter les débordements.

Longoria prévient les supporters

« Tout le monde nous a prévenus. S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard », a notamment déclaré le président Pablo Longoria dans une lettre aux supporters de l’Olympique de Marseille.

Dimitri Payet fait également passer le message

Sur les réseaux sociaux, l’un des Capitaines de l’OM, Dimitri Payet a également publié une vidéo où il adresse un message aux supporters. Le milieu offensif réclame, comme son président, un comportement irréprochable afin notamment d’éviter les débordements et donc des sanctions pour le club.

« Demain c’est un Clasico, on sait ce que cela représente pour la ville, les supporters et les joueurs. Mais cela doit rester une fête, un bel évènement sportif. On doit en parler comme un grand match de football. Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. On a besoin d’exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l’exemple. Que lors d’un Clasico aussi important que demain, que la fête soit belle. Peu importe l’extra-sportif, peu importe le score, on a besoin de montrer l’exemple. Nous sur le terrain, on sera exemplaire et on a besoin de vous. N’oubliez pas qu’on est en sursis et qu’on risque de perdre un point. Tous les points sont importants. Ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison. » Dimitri Payet – Source : Twitter (23/10/21)

Un dispositif de sécurité à la hauteur

Afin d’y arriver, l’Olympique de Marseille a mis en place un dispositif de sécurité record avec près de 1300 personnes dont des stadiers, des hôtesses et des membres des forces de l’ordre. Selon RMC Sport, des filets amovibles doivent notamment être placés proche des points de corner afin d’éviter au maximum les jets de projectiles sur les joueurs.