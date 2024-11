OM PSG : Aucune sanction pour les chants de supporters !

La commission de discipline de la LFP a décidé de ne pas sanctionner l’OM après l’examen des chants entendus lors du Classique face au PSG. Jugée trop imprécise, la saisine du Conseil National de l’Éthique n’a pas permis de confirmer l’origine exacte des chants, tandis que les actions de prévention menées par le club ont également joué en sa faveur.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a statué ce mercredi sur les chants controversés entendus lors du Classique OM-PSG (0-3) du 27 octobre au Vélodrome, mais sans imposer de sanction au club marseillais. En effet, aucun rapport officiel n’a confirmé la présence de chants homophobes, et la saisine du Conseil National de l’Éthique (CNE) a été jugée trop imprécise pour mener à une sanction.

La commission a expliqué que les chants relevés étaient difficilement localisables et d’une durée très courte, rendant leur origine difficile à déterminer. De plus, les nombreuses actions de sensibilisation menées par l’OM en matière de prévention ont contribué à la décision de ne pas sanctionner le club.

A la suite du match OM PSG au vélodrome, l’association Stop Homophobie, en collaboration avec le Collectif Rouge Direct, a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), accusant DAZN et la LFP d’injures et d’incitations à la haine homophobe.

