OM / PSG : De grosses révélations de Véronique Rabiot à venir sur le PSG et à Nasser Al-Khelaïfi ?

Ce jeudi soir, l’émission « Complément d’enquête » s’intéresse au Paris Saint-Germain et à son président Nasser Al-Khelaïfi. Le reportage sera suivi d’un entretien en plateau avec Véronique Rabiot, mère et conseillère du joueur de l’OM Adrien Rabiot.

L’émission « Complément d’enquête » proposera, ce jeudi soir, une enquête consacrée à Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et au club parisien. Ce numéro, intitulé « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG », abordera les coulisses du club et les pratiques de sa direction.

À l’issue de la diffusion, comme le veut la formule de l’émission, le journaliste et présentateur Tristan Waleckx recevra un invité en plateau pour prolonger le sujet et apporter un éclairage complémentaire.

Véronique Rabiot invitée de l’émission

L’invitée de ce numéro sera Véronique Rabiot, mère et conseillère du joueur international français et milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot. Dans un message publié sur le réseau social X, « Complément d’enquête » indique qu’elle « livrera ses vérités sur les coulisses du PSG et les méthodes de son président ».

Véronique Rabiot a récemment fait l’objet de tensions avec certains supporters parisiens, notamment lors du dernier match opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. Son intervention dans l’émission est annoncée comme un témoignage direct sur ses expériences et relations avec le club.

🔴 La mère et conseillère du joueur Adrien Rabiot nous livre ses vérités sur les coulisses du PSG et les méthodes de son président. RDV demain dans #ComplementDenquete 📺 pic.twitter.com/A2EZ0ih4zC — Complément d’enquête (@Cdenquete) March 26, 2025

