OM – PSG : Di Meco savoure et remet Rothen à sa place !

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Un succès historique, puisque l’OM n’avait plus battu son rival à domicile en championnat depuis 2011. Au lendemain de cette rencontre, l’ambiance a également été électrique sur RMC, où Eric Di Meco et Jérôme Rothen ont échangé avec passion.

Invité ce mardi, l’ancien défenseur de l’OM n’a pas résisté à l’envie de chambrer son confrère. “Hier tu chantais, tu fanfaronnais, tu n’as pas voulu comprendre qu’avec les absences du côté du PSG il y avait match. Tu étais sûr de toi, tu allais éteindre le stade si je me souviens bien ou c’était Luis Enrique… Bon bah voilà, vous alliez éteindre le stade…”, a lancé un Di Meco hilare.

Toujours aussi attaché à son club de cœur, il a rappelé la réalité des dernières années difficiles face à Paris : “Nous on a baissé la tête parce que c’est vrai que ces dernières années on prend beaucoup de branlées. Mais ne retourne pas la situation.” Après avoir suivi le match à la télévision, l’ex-international tricolore a précisé : “Moi je suis venu ce mardi, non pas pour entendre des excuses, mais juste pour remettre les choses à leur place.”

Di Meco ravi de ce succès qui relance le championnat

Grâce à une action confuse, conclue par un duel aérien entre Nayef Aguerd et Marquinhos après une sortie manquée de Lucas Chevalier, l’OM a retrouvé le goût de la victoire dans ce Classique. Comme en 2011, ce succès met fin à une longue disette au Vélodrome et redonne de l’espoir aux supporters marseillais.

🔥⚪🔵 Eric Di Meco après la victoire de l’OM face au PSG : “On devait montrer, face à un PSG diminué, qu’on était les tauliers, de faire le job. Et tu ne peux pas empêcher un jeune supporter qui n’a jamais vu de victoire face au PSG au Vélodrome de fêter ça.” pic.twitter.com/S352HNPJcN — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 23, 2025

Même Jérôme Rothen a reconnu l’importance de ce résultat : “Blague à part, je suis content pour les supporters marseillais. C’est le deuxième meilleur club français qui s’impose comme ça contre le PSG et c’est fantastique.” Avant de glisser un mot sur l’impact au classement : “Parce qu’à l’arrivée, si le PSG avait gagné, ils auraient déjà été à neuf points et le championnat était plié.”

Rothen entre humour et mauvaise foi

Toujours dans la joute verbale, Rothen a tenté de relativiser. Relancé par Di Meco, il a ajouté : “Mais non! Parce que moi j’ai envie qu’il y ait de l’attractivité, que les équipes se tirent la bourre. Franchement, l’ambiance était fabuleuse. Apparemment, vous me confirmez bien qu’il y avait une ambiance de malade… Parce que pour moi, je ne vous cache pas que j’ai plus regardé la cérémonie du Ballon d’or.”