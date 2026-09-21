OM – PSG : Gouiri parmi les meilleurs, les notes de la presse le confirment…

L’OM s’est incliné 2-1 face au PSG dimanche soir au Stade Vélodrome, lors de la 5e journée de Ligue 1. Dans une équipe marseillaise encore battue, Amine Gouiri a pourtant livré une prestation intéressante, en étant à l’origine de plusieurs des meilleures situations olympiennes. Passeur décisif sur l’égalisation d’Angel Gomes, il peut aussi nourrir des regrets sur l’action litigieuse de la 38e minute.

L’OM résiste avant de céder

Marseille a longtemps tenu tête au PSG dans un Classique fermé en première période. Gouiri, d’abord aligné dans l’axe puis utilisé plus à gauche, s’est montré disponible et propre techniquement.

Il a notamment offert deux très bons ballons à Neal Maupay, à la 38e puis à la 62e minute, sans que l’attaquant marseillais ne parvienne à conclure. Gouiri a ensuite parfaitement décalé Angel Gomes sur l’égalisation à la 72e minute.

La note de FCM : 6/10

L’appréciation

Un match juste, intelligent et généreux. Gouiri a été l’un des rares Marseillais capables d’apporter de la qualité technique dans les trente derniers mètres. Il a beaucoup combiné, bien orienté le jeu et aurait pu terminer avec davantage de passes décisives.

Il peut aussi regretter l’action de la 38e minute, lorsqu’il est touché par Désiré Doué dans la surface sans obtenir de penalty. Malgré la défaite, sa prestation reste l’une des plus convaincantes du côté marseillais.

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Les notes d’Amine Gouiri dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 6/10 Intéressant sur chaque ballon, propre techniquement et inspiré dans ses choix. Deux bons services pour Maupay avant sa passe décisive pour Gomes. La Provence 7/10 Une passe décisive pour Gomes, deux autres pour Maupay qui auraient pu l’être. Le quotidien estime aussi qu’il aurait dû obtenir un penalty sur la faute de Désiré Doué. Maxifoot 6,5/10 Très actif dans la création, capable de trouver Maupay et Gomes dans de bonnes conditions. Une prestation jugée généreuse et techniquement propre. Foot Mercato 6/10 Mobile, disponible et influent dans les offensives marseillaises. Sa passe décisive pour Gomes récompense une prestation solide malgré le manque d’efficacité collectif.

La tendance est donc claire : Gouiri fait partie des Marseillais les mieux notés du Classique. Sa qualité dans la dernière passe a été reconnue par l’ensemble des médias, même si l’OM repart une nouvelle fois sans point.