OM – PSG : Gros énervement de Campos devant Benatia dans le tunnel !

L’Olympique de Marseille a signé une victoire précieuse face au Paris Saint-Germain (1-0), dimanche soir, dans un Classique disputé dans une atmosphère survoltée. Si la performance marseillaise a été saluée par le public du Vélodrome, l’ambiance a également été marquée par un épisode tendu dans les entrailles du stade, à la pause.

Alors que l’OM menait 1-0 à la mi-temps, grâce à un engagement intense et une organisation défensive solide, la nervosité a gagné les coulisses. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a exprimé sa colère dans le tunnel menant aux vestiaires. Très remonté par certaines décisions arbitrales et par l’impact physique des Marseillais, le dirigeant portugais a laissé éclater son agacement devant plusieurs témoins, dont des joueurs et des officiels présents sur place.

A lire : OM : De Zerbi balance, “j’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent !”

Un Classique sous haute tension

il veut quoi Luis Campos??? rentre dans ton vestiaire fais pas chier pic.twitter.com/KypsHHFaxP — Rayane (@rayane_bnmk) September 22, 2025

Selon les informations relayées par FootMercato, Campos aurait élevé le ton de manière particulièrement vive. Il a fallu l’intervention de membres du staff parisien pour calmer la situation et éviter que les tensions ne s’enveniment davantage. Cet épisode illustre le climat électrique entourant ce duel déjà reprogrammé dans des conditions particulières.



La première période, disputée sur un rythme intense, a montré un OM déterminé à rivaliser avec son rival historique. L’engagement physique, parfois limite, a suscité de nombreuses réactions sur le banc parisien. La frustration accumulée a culminé dans ce face-à-face musclé au moment du retour aux vestiaires.

Au-delà de ce fait de match, l’Olympique de Marseille a démontré une fois encore sa capacité à bousculer le champion de France en titre. La victoire 1-0, acquise dans une ambiance bouillante, restera marquée par ce climat de tension extrême, sur et en dehors du terrain.