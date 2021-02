OM – PSG : « J’ai hâte de voir Alvaro mettre des petits coups à Neymar ! »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit le PSG. L’occasion pour Alvaro de retrouver son rival, Neymar avec qui ça ne s’était pas très bien passé à l’aller…

Au Parc des Princes en début de saison, Alvaro a échangé des mots avec Neymar. Le Brésilien a longtemps accusé l’Espagnol de propos racistes mais la LFP a décidé de laisser tomber cette affaire, faute de preuves.

il faut que Neymar se sente en danger dimanche — CISSE

Depuis, les deux joueurs ne se sont retrouvés qu’une seule fois sur le terrain lors du Trophée des Champions et Alvaro a eu quelques coups musculés envers l’attaquant du PSG. Questionné à ce sujet, Djibril Cissé avoue qu’il est plutôt fan de ce genre de duels, tant que cela reste correct.

« Neymar vs Alvaro, un duel captivant ou horripilant ? Je trouve ça plutôt captivant, tant que ça reste dans les règles. Tant qu’il n’y a pas des insultes, de coups méchants. Tant que la situation reste fair-play. Moi, j’ai hâte de voir comment Neymar va se comporter face à Alvaro. J’ai hâte de voir Alvaro mettre des petits coups à Neymar, car il faut que Neymar se sente en danger dimanche. J’attends tout ça avec impatience, mais que ça reste dans le correct… Après, le fait que le match va se jouer sans public au Vélodrome, c’est bien pour l’OM et le PSG. On connaît le public marseillais. Parfois, la pression pousse à faire de mauvaises choses. Ce sera un poids en moins pour les joueurs » Djibril Cissé – Source : La Chaîne L’Equipe (06/02/21)