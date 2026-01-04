OM : Les probables titulaires marseillais face à Nantes sans Balerdi ?

C’est la reprise, l’OM doit s’imposer au Vélodrome lors de ce match de la 17e journée de Ligue 1 ce dimanche à 15h. Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi pour ce match face au FC Nantes…

Ce match face à Nantes compte pour la 17e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd (CAN). Balerdi, malade est annonce incertain par l’Equipe… Pour le reste De Zerbi peut compter sur les retour de Gouiri, Traoré mais aussi d’Aubameyang…



De Zerbi va avoir plus de choix pour composer son onze. Pavard pourrait revenir dans le onze accompagné par Medina. Pour les côté, Weah sera en concurrence avec Murillo sauf si ce dernier est titularisé dans l’axe. Au milieu, Hojbjerg devrait continuer avec Vermeeren. En attaque, a priori du classique : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang…

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1 ou 3-4-3 ?

Rulli

Weah, Murillo, Medina, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

Greenwood, Aubameyang, Paixao

