OM – PSG : la vision particulière de Luis Enrique sur le match !

L’Olympique de Marseille a créé la surprise en s’imposant dimanche soir face au Paris Saint-Germain (1-0) au Stade Vélodrome, grâce à un but qui a fait chavirer le public marseillais. Après la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse pour livrer son analyse. Le coach parisien a tenu à souligner la prestation de son équipe, tout en regrettant que de « petites erreurs » aient fait basculer le match.

Le technicien espagnol a d’abord reconnu que ses joueurs avaient mal entamé la partie : « On a fait beaucoup d’erreurs en première mi-temps, des erreurs simples qui ne permettent pas de donner de la continuité. Mais je pense que la deuxième mi-temps a été bien meilleure. On a contrôlé tout le match, créé suffisamment d’occasions pour égaliser, mais on n’a pas marqué. Le début a été difficile. C’est mon analyse. »

Luis Enrique estime que le PSG a contrôlé tout le match

Malgré une domination parisienne au retour des vestiaires, le PSG n’a pas trouvé la faille face à une équipe de l’OM bien en place, poussée par un public incandescent. Luis Enrique a notamment insisté sur la qualité du pressing parisien : « On a pressé de manière sensationnelle, obligeant Geronimo Rulli à jouer long tout le temps. »

Pour l’entraîneur, la différence s’est jouée sur des détails : « C’est dommage pour nous, mais il faut préparer la suite, les prochains matchs et tous les trophées. Notre objectif est de rester là, même si ce sera difficile, car des équipes comme l’OM ou Monaco sont toujours présentes. »

Cette victoire permet à l’Olympique de Marseille de relancer sa saison et de confirmer sa montée en puissance sous la houlette de Roberto De Zerbi. Côté parisien, cette défaite rappelle que la Ligue 1 ne sera pas une promenade de santé et que chaque faux pas peut coûter cher dans la course au titre.