OM – PSG : le onze marseillais avec Maupay !

L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir à 20h45 au Stade Vélodrome pour la 5e journée de Ligue 1. Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, voici le onze proposé par Bruno Genesio !

Le onze de l’OM face au PSG

De Lange

Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson

Højbjerg, Abdelli

Harit, Gouiri, Paixao

Maupay

Genesio veut croire à une réaction

La rencontre arrive dans un contexte particulièrement délicat. Après avoir battu Strasbourg lors de la première journée, Marseille a enchaîné les revers face à Monaco, au Paris FC, à Rennes puis à Besiktas.

Genesio veut néanmoins croire à une réaction de son équipe dans le Classique.

« On a des motifs d’y croire, sinon cela ne servirait à rien d’entrer sur la pelouse. »

L’entraîneur marseillais s’attend toutefois à un PSG beaucoup plus proche de son meilleur niveau que lors de son début de saison mitigé.

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Le coup d’envoi d’OM – PSG sera donné ce dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome, avec un Marseille déjà sous pression et dans l’obligation de stopper sa mauvaise série.