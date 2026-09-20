OM – PSG : le onze probable marseillais pour le Classique

L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir à 20h45 au Stade Vélodrome pour la 5e journée de Ligue 1. Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, Bruno Genesio pourrait procéder à plusieurs ajustements dans son onze. Angel Gomes est notamment menacé, tandis qu’Amine Harit et Keyliane Abdallah devraient retrouver une place importante dans l’animation offensive.

Harit plutôt qu’Angel Gomes ?

Après la lourde défaite à Besiktas (4-1) jeudi soir, Bruno Genesio réfléchit à plusieurs changements pour affronter le PSG. Selon L’Équipe, Angel Gomes est en ballottage défavorable après une nouvelle prestation compliquée en Turquie.

Le technicien marseillais pourrait ainsi repositionner Amine Harit dans un rôle de numéro 10, derrière Amine Gouiri. Sur les ailes, Keyliane Abdallah, buteur à Istanbul pour sa première titularisation, pourrait être maintenu, avec Igor Paixao sur le côté opposé.

Genesio a en revanche laissé entendre qu’il ne comptait pas forcément modifier son système pour passer à une défense à cinq.

« Je ne pense pas que le système soit à revoir aujourd’hui, puisque sur 50-55 minutes, à Rennes ou à Istanbul, on a fait plus que jeu égal. »

Une défense qui devrait peu changer

Dans les buts, Jeffrey De Lange devrait conserver sa place.

Devant lui, la défense devrait être composée de Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Malgré les quatre buts encaissés face à Besiktas, Genesio semble donc parti pour conserver une ligne à quatre.

Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli devraient être associés. Geoffrey Kondogbia reste indisponible en raison d’un problème aux adducteurs, tandis que Tochukwu Nnadi est toujours absent après sa blessure au ménisque.

Le onze probable de l’OM face au PSG

De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Abdallah, Harit, Paixao – Gouiri.

Genesio veut croire à une réaction

La rencontre arrive dans un contexte particulièrement délicat. Après avoir battu Strasbourg lors de la première journée, Marseille a enchaîné les revers face à Monaco, au Paris FC, à Rennes puis à Besiktas.

Genesio veut néanmoins croire à une réaction de son équipe dans le Classique.

« On a des motifs d’y croire, sinon cela ne servirait à rien d’entrer sur la pelouse. »

L’entraîneur marseillais s’attend toutefois à un PSG beaucoup plus proche de son meilleur niveau que lors de son début de saison mitigé.

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Le coup d’envoi d’OM – PSG sera donné ce dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome, avec un Marseille déjà sous pression et dans l’obligation de stopper sa mauvaise série.