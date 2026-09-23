OM – PSG : le retour des supporters visiteurs encore très loin

Le retour des supporters marseillais au Parc des Princes, comme celui des supporters parisiens au Stade Vélodrome, n’est pas envisagé à court terme. Interrogé par RMC Sport, Ronan Delcroix, patron de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, estime que la rivalité entre les deux camps reste beaucoup trop forte.





« Ce n’est pas à l’ordre du jour »

Depuis plusieurs années, les Classiques entre l’OM et le PSG se disputent sans supporters visiteurs.

Pour Ronan Delcroix, cette situation ne devrait pas évoluer prochainement.

« Ce n’est pas à l’ordre du jour. L’antagonisme est toujours là. »

Le responsable de la DNLH rappelle que les supporters marseillais et parisiens ne se sont plus réellement retrouvés dans ce contexte depuis 2018, année marquée par de lourds incidents.

Les incidents de Saint-Charles encore dans les mémoires

Ronan Delcroix cite également un épisode plus récent pour justifier cette prudence.

« L’année dernière, vous avez eu des supporters marseillais qui ont attaqué des supporters parisiens à la gare de Marseille-Saint-Charles, lorsque des supporters parisiens sont descendus pour un match à Toulon. Ils se sont battus devant des familles à la gare de Marseille. »

Selon lui, la rivalité OM-PSG reste aujourd’hui l’une des plus fortes du football français, au même titre que Lyon – Saint-Étienne.

« Les conditions ne sont pas réunies »

Le constat est donc clair du côté des autorités.

« Il est clair qu’à l’instant T, les conditions pour permettre le déplacement des Marseillais à Paris, ou inversement, ne sont pas réunies. Il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que ça prendra un certain temps. »

Un retour des supporters visiteurs lors des Classiques n’est donc pas définitivement exclu, mais il paraît encore très lointain au regard des risques actuellement identifiés.

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