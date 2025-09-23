OM – PSG : Les notes d’Aguerd, buteur et patron !

L’OM s’est imposé 1-0 face au PSG après 14 ans de disette en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 5e journée du championnat décalée à ce lundi suite aux orages de dimanche. Voici la note et l’appréciation de Nayef Aguerd lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’OM a frappé d’entrée grâce à Nayef Aguerd, buteur de la tête après un centre de Greenwood et une sortie manquée de Chevalier. Les Marseillais, portés par un pressing haut et une belle intensité, ont ensuite manqué de peu le break avec une frappe de Gouiri sur la barre. Le PSG, en manque de justesse et souvent bousculé, a bien tenté de réagir mais s’est heurté à un Rulli impérial dans sa cage. Le gardien argentin a multiplié les parades, notamment face à Vitinha, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. À la pause, l’OM menait logiquement face à des Parisiens sans solutions offensives.
En seconde période, Paris a accentué sa domination mais n’a jamais trouvé la faille. Malgré l’entrée d’Aubameyang qui a raté le but du break en fin de match, Marseille a tenu bon grâce à sa solidité défensive. De Zerbi, expulsé dans les arrêts de jeu, a assisté depuis les vestiaires au succès des siens. Grâce à ce réalisme (deux tirs cadrés, un but), l’OM s’impose 1-0 et met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre Paris. Les Phocéens grimpent à la 6e place, tandis que le PSG perd son fauteuil de leader au profit de Monaco.
La note de Nayef Aguerd : 7 / 10
Son appréciation
Buteur décisif d’une tête rageuse après une erreur de Chevalier, Aguerd a parfaitement lancé son premier Clasico. Derrière, il a imposé sa loi dans les duels, intraitable dans les airs et très solide au marquage. Serein et concentré, il a aussi su trouver ses partenaires à la relance, malgré quelques passes plus hâtives après la pause. Un match de patron, qui confirme son rôle de nouveau taulier de la défense marseillaise.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Deux fois buteur lors de ses deux premiers matches, il réussit de sacrés débuts avec l’OM, même si la sortie ratée de Chevalier l’a bien aidé à marquer de la tête (5e). Ce but vaut très cher, et il a été très sérieux par ailleurs, diffusant sa sérénité.
|Note de La Provence
|8.5/10
|
Parfaitement remis de son coup à la tête, qui l’a contraint à respecter un protocole commotion, le Marocain a été le grand bonhomme de ce Clasico. Au moins déterminant sur l’unique but du match (un doute subsiste sur l’identité du buteur), il a rayonné au duel et à la relance.
|Note de Maxifoot
|7.5/10
|Chevalier n’étant pas habitué à commettre ce genre de boulette, l’international marocain a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Son but d’opportuniste l’a sans doute mis en confiance pour le reste de son match abouti. Solide, il a aussi été inspiré à la relance lorsqu’il fallait trouver le partenaire libre.
|Note de FootMercato
|8/10
|Pour son premier choc sous la tunique de Marseille, le Marocain a été impressionnant en première période. Présent dans tous les duels, il a soulagé les siens à de nombreuses remises et n’a pas fait d’erreurs majeures de relance. Rapide et dur sur l’homme, il a fait vivre un calvaire aux attaquants parisiens en première période. Présent dans les duels aériens, Aguerd a également été intraitable et c’est ainsi qu’il a réussi à ouvrir le score d’une tête rageuse au duel avec Marquinhos (8e). Toujours fiable au retour des vestiaires malgré quelques relances plus hâtives, le transfuge de West Ham a brillé et a illustré la dalle marseillaise qui a permis à l’OM de l’emporter. Un match de patron qui confirme qu’il est le nouveau taulier défensif des Marseillais.