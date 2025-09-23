OM – PSG : Les notes de Rulli, encore décisif !

L’OM s’est imposé 1-0 face au PSG après 14 ans de disette en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 5e journée du championnat décalée à ce lundi suite aux orages de dimanche. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’OM a frappé d’entrée grâce à Nayef Aguerd, buteur de la tête après un centre de Greenwood et une sortie manquée de Chevalier. Les Marseillais, portés par un pressing haut et une belle intensité, ont ensuite manqué de peu le break avec une frappe de Gouiri sur la barre. Le PSG, en manque de justesse et souvent bousculé, a bien tenté de réagir mais s’est heurté à un Rulli impérial dans sa cage. Le gardien argentin a multiplié les parades, notamment face à Vitinha, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. À la pause, l’OM menait logiquement face à des Parisiens sans solutions offensives.
En seconde période, Paris a accentué sa domination mais n’a jamais trouvé la faille. Malgré l’entrée d’Aubameyang qui a raté le but du break en fin de match, Marseille a tenu bon grâce à sa solidité défensive. De Zerbi, expulsé dans les arrêts de jeu, a assisté depuis les vestiaires au succès des siens. Grâce à ce réalisme (deux tirs cadrés, un but), l’OM s’impose 1-0 et met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre Paris. Les Phocéens grimpent à la 6e place, tandis que le PSG perd son fauteuil de leader au profit de Monaco.
La note de Geronimo Rulli : 8 / 10
Son appréciation
Déjà impressionnant à Madrid, Gerónimo Rulli a encore confirmé son rôle de muraille olympienne lors du choc face au PSG. S’il a connu une première période relativement calme, le gardien argentin a su répondre présent dans les moments chauds : sortie autoritaire devant Ruiz (22e), parade ferme sur la frappe de Vitinha (17e), puis une détente superbe face à Hakimi (59e) qui a sauvé son équipe. Toujours attentif, il a encore rassuré son bloc en captant la tentative flottante de Vitinha (72e) et en coupant plusieurs trajectoires dangereuses, n’hésitant pas à sortir loin de sa ligne.
Solide dans ses arrêts comme dans son jeu au pied, Rulli a donné confiance à toute sa défense et s’est imposé en patron. Certes, le PSG n’a pas montré son meilleur visage, mais l’OM avait besoin d’un grand gardien pour arracher ce succès, et l’Argentin a parfaitement rempli ce rôle. Une prestation décisive, symbole d’un portier en pleine confiance.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
Après sa démonstration madrilène (1-2, mardi dernier), il a eu d’abord moins de travail mais a bien boxé la frappe de Vitinha (17e), et a réussi une sortie audacieuse devant Ruiz (22e). Brillant pour dévier la frappe de Hakimi (59e) et attentif face à la tentative flottante de Vitinha (72e). Costaud.
|Note de La Provence
|8/10
Face à l’armada amoindrie du PSG, “Gero” l’a joué goal volant. D’abord devant Gonçalo Ramos, effaçant une bévue de Balerdi (14), puis sous le nez de Fabian Ruiz (22) et Kvara (59). Solide devant Vitinha (17, 72) et surtout Hakimi (59), il a aussi été utile à la construction, en allongeant.
|Note de Maxifoot
|8/10
|Certes, le PSG était loin de son niveau habituel. Il n’empêche que l’OM a eu besoin d’un grand gardien pour s’imposer. Réactif au moment de sortir sur Ramos après l’erreur de Balerdi, le portier argentin a aussi neutralisé les tentatives de Vitinha. Il était heureux de voir le lob du Portugais filer au-dessus. Mais sa superbe détente au sol sur la frappe d’Hakimi ne doit rien à personne !
|Note de FootMercato
|7/10
|impressionnant contre le Real Madrid, le gardien argentin a été déterminant ce lundi. Peu sollicité en première période malgré plusieurs interventions promptes, Rulli a eu du travail au retour des vestiaires. Auteur d’une superbe parade face à Hakimi (59e), l’ancien de la Real Sociedad a encore été brillant sur une frappe vicieuse de Vitinha de loin (72e). Sur le dernier quart d’heure, Rulli a été vigilant et a brillé sur de nombreuses interventions très rassurantes.