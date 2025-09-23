OM – PSG : Les notes d’O’Riley, travailleur et juste !

L’OM s’est imposé 1-0 face au PSG après 14 ans de disette en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 5e journée du championnat décalée à ce lundi suite aux orages de dimanche. Voici la note et l’appréciation de Matt O’Riley lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’OM a frappé d’entrée grâce à Nayef Aguerd, buteur de la tête après un centre de Greenwood et une sortie manquée de Chevalier. Les Marseillais, portés par un pressing haut et une belle intensité, ont ensuite manqué de peu le break avec une frappe de Gouiri sur la barre. Le PSG, en manque de justesse et souvent bousculé, a bien tenté de réagir mais s’est heurté à un Rulli impérial dans sa cage. Le gardien argentin a multiplié les parades, notamment face à Vitinha, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. À la pause, l’OM menait logiquement face à des Parisiens sans solutions offensives.
En seconde période, Paris a accentué sa domination mais n’a jamais trouvé la faille. Malgré l’entrée d’Aubameyang qui a raté le but du break en fin de match, Marseille a tenu bon grâce à sa solidité défensive. De Zerbi, expulsé dans les arrêts de jeu, a assisté depuis les vestiaires au succès des siens. Grâce à ce réalisme (deux tirs cadrés, un but), l’OM s’impose 1-0 et met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre Paris. Les Phocéens grimpent à la 6e place, tandis que le PSG perd son fauteuil de leader au profit de Monaco.
La note de Matt O’Riley : 7 / 10
Son appréciation
Titulaire dans le double pivot aux côtés de Højbjerg, O’Riley a signé un match sérieux et généreux. Très actif dans l’entame, il a gratté des ballons, pressé haut et trouvé des passes justes qui ont apporté de la verticalité. Moins influent après la pause et parfois brouillon dans ses choix, le Danois est resté appliqué dans son replacement et n’a jamais cessé de travailler pour l’équilibre de l’équipe. Comme face à Madrid un des joueurs qui coure le plus. Une prestation encourageante, qui confirme qu’il peut s’installer durablement dans l’entrejeu marseillais.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|6/10
|
Une entame très dynamique avec des ballons grattés, un pressing bien effectué et des choix judicieux. Il a été intéressant dans les petits espaces et son volume de jeu a été très précieux. Un peu moins en vue au fil du match, il est resté très vigilant dans son replacement.
|Note de La Provence
|7.5/10
|
Ses premières apparitions, derrière l’attaquant, avaient instillé le doute. Le Danois les a chassés, placé dans le double pivot aux côtés de Hojbjerg. Sa patte gauche précise a fait oublier son impression de lenteur, le plaçant dans nombre de bons coups sans jamais oublier de défendre.
|Note de Maxifoot
|7.5/10
|C’est peut-être la bonne surprise de ce Classique. Peu en vue jusqu’ici, le milieu de terrain a réalisé un match plein aux côtés d’Højbjerg. Son intensité et sa justesse dans les transmissions ont amené beaucoup de verticalité au jeu marseillais.
|Note de FootMercato
|5.5/10
|Montrant quelques bonnes choses sur la pelouse du Real Madrid, le Danois a eu de nombreuses bonnes idées ce lundi. Malgré quelques pertes de balles évitables et des duels perdus, l’ancien de Brighton n’a pas démérité et s’est beaucoup battu en première mi-temps. Parfois trop lent sur ses prises d’initiatives, il n’a pas encore montré l’étoffe qu’il pourrait être le leader technique de l’entrejeu marseillais. Généreux dans les efforts, O’Riley a été plus en difficulté avec le ballon en seconde période.