OM – PSG : Les notes d’O’Riley, travailleur et juste !

L’OM s’est imposé 1-0 face au PSG après 14 ans de disette en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 5e journée du championnat décalée à ce lundi suite aux orages de dimanche. Voici la note et l’appréciation de Matt O’Riley lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’OM a frappé d’entrée grâce à Nayef Aguerd, buteur de la tête après un centre de Greenwood et une sortie manquée de Chevalier. Les Marseillais, portés par un pressing haut et une belle intensité, ont ensuite manqué de peu le break avec une frappe de Gouiri sur la barre. Le PSG, en manque de justesse et souvent bousculé, a bien tenté de réagir mais s’est heurté à un Rulli impérial dans sa cage. Le gardien argentin a multiplié les parades, notamment face à Vitinha, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. À la pause, l’OM menait logiquement face à des Parisiens sans solutions offensives.

En seconde période, Paris a accentué sa domination mais n’a jamais trouvé la faille. Malgré l’entrée d’Aubameyang qui a raté le but du break en fin de match, Marseille a tenu bon grâce à sa solidité défensive. De Zerbi, expulsé dans les arrêts de jeu, a assisté depuis les vestiaires au succès des siens. Grâce à ce réalisme (deux tirs cadrés, un but), l’OM s’impose 1-0 et met fin à une série de neuf matchs sans victoire contre Paris. Les Phocéens grimpent à la 6e place, tandis que le PSG perd son fauteuil de leader au profit de Monaco.

La note de Matt O’Riley : 7 / 10

Et surtout bonne semaine 😉 pic.twitter.com/omq6PXWV1I — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2025

Son appréciation

Titulaire dans le double pivot aux côtés de Højbjerg, O’Riley a signé un match sérieux et généreux. Très actif dans l’entame, il a gratté des ballons, pressé haut et trouvé des passes justes qui ont apporté de la verticalité. Moins influent après la pause et parfois brouillon dans ses choix, le Danois est resté appliqué dans son replacement et n’a jamais cessé de travailler pour l’équilibre de l’équipe. Comme face à Madrid un des joueurs qui coure le plus. Une prestation encourageante, qui confirme qu’il peut s’installer durablement dans l’entrejeu marseillais.

Les notes des médias