OM – PSG: Les Pronos de Nico

Après un premier match frustrant face au Real Madrid mardi, l’OM va enchainer en Ligue par la reception du PSG ce dimanche. Pour ce Classique, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 5e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le PSG au stade Vélodrome. Un doute existe concernant les forfaits de Dembélé, Doué et Neves sont possibles côté PSG, l’OM ne sait pas encore si Aguerd pourra faire son retour…

Des incertitudes des deux côtés

Roberto De Zerbi, qui était privé de Nayef Aguerd et Hamed Traoré face au Real Madrid, ne pourra pas récupérer le second. Aguerd est incertain et un autre absent a été annoncé : Kondogbia est blessé !

Mon prono pour OM – PSG : Aubameyang marque et l’OM gagne pour une cote de 5.7 !

Pour ce OM – PSG, je pars sur deux buteurs : au moins un but d'Auba et la victoire de l'OM pour une cote de 5.7.

