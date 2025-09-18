PSG : nouvelle blessure majeure avant le Classique face à l’OM !

À quelques jours du déplacement du PSG à Marseille pour affronter l’OM en Ligue 1, le club parisien doit faire face à une nouvelle mauvaise nouvelle. Mercredi soir, lors d’une rencontre pourtant globalement maîtrisée, Joao Neves a quitté ses coéquipiers sur blessure. Touché à la cuisse gauche, le milieu portugais vient rallonger la liste déjà longue des indisponibles.

Luis Enrique, fidèle à sa philosophie de polyvalence depuis son arrivée en 2023, va devoir redoubler d’imagination pour composer une équipe compétitive face à l’Olympique de Marseille. Mais à force de cumuler les blessures, le technicien espagnol doit envisager des scénarios improbables.

Joao Neves rejoint une liste déjà inquiétante

Sorti peu avant l’heure de jeu, Joao Neves montrait des signes de douleur. « Joao ? On ne sait pas encore, il faudra faire des examens demain ou après-demain », a précisé Luis Enrique après la rencontre. Cette incertitude plane désormais sur sa participation au Classique OM – PSG, prévu dimanche soir.

Le Portugais rejoint l’infirmerie où figurent déjà Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo. L’hécatombe inquiète en interne, même si certains joueurs tentent de relativiser. « On a beaucoup de matches, beaucoup de blessures, c’est compliqué à gérer », a reconnu Nuno Mendes, avant d’ajouter : « On sait gérer notre préparation. Et on a des joueurs pour remplacer les blessés. On a une équipe forte, solide. »

Le discours se veut rassurant, mais la réalité est plus contrastée. Luis Enrique n’a convoqué que 19 joueurs lors de la dernière rencontre, dont trois gardiens, signe des ressources limitées actuellement disponibles.

Contre l’Atalanta Bergame, João Neves a ressenti une gêne a la cuisse gauche et a du être remplacé. Mais selon Giovanni Castaldi de L’Equipe “Il n’y avait pas d’inquiétude particulière. Il semble que ce soit juste de la précaution qu’une grave blessure” Tant mieux.#PSGATA #PSG pic.twitter.com/F6cpQBsOHa — pascal (@Onparledupsg) September 18, 2025

Une gestion qui interroge avant le choc face à Marseille

Cette série de blessures met en lumière les choix du duo Luis Enrique – Luis Campos, qui avaient décidé de ne pas renforcer l’effectif quantitativement cet été. Face à l’OM, le PSG devra encore serrer les rangs. « Non, on n’a pas envie d’être inquiets parce que c’est gérable, on arrive toujours à avoir une équipe compétitive », a néanmoins assuré Lucas Chevalier.

Reste que cette fragilité pourrait peser lourd lors du rendez-vous de dimanche au Vélodrome. L’OM, qui retrouve de la confiance depuis quelques semaines, pourrait profiter de cette situation pour tenter de faire tomber un PSG diminué.

Avec une infirmerie déjà bien remplie et un calendrier infernal, Paris se retrouve face à une équation délicate. À court terme, la solution pourrait passer par les jeunes issus de la Youth League, mais pour le Classique face à l’OM, Luis Enrique devra surtout espérer que les cadres encore valides tiennent le choc.