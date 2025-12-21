OM – PSG : Les supporters marseillais vont boycotter !

Le Trophée des Champions 2025, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille le jeudi 8 janvier à 19 heures, se jouera sans supporters marseillais dans les tribunes. Comme révélé par Ici Provence et confirmé par RMC Sport, les groupes de supporters de l’OM ont décidé de boycotter le déplacement au Koweït, pays choisi par la Ligue de football professionnel (LFP) pour accueillir cette rencontre.

Cette décision a été officiellement communiquée vendredi lors d’une réunion entre les représentants des supporters et la direction olympienne. Le club phocéen avait pourtant proposé une aide financière : 150 supporters pouvaient bénéficier d’un tarif de 150 euros, le reste des frais étant pris en charge par l’OM. Une offre qui n’a pas suffi à convaincre.

Une délocalisation vivement critiquée

Si la question financière a été évoquée, le boycott est avant tout motivé par une opposition de principe à la délocalisation de la compétition au Moyen-Orient, jugée incohérente par les supporters marseillais. Ces derniers dénoncent un choix éloigné des bases populaires du football français et des attentes des fans.

La LFP poursuit pourtant une stratégie déjà bien connue. Ces dernières années, le Trophée des Champions s’est joué à l’étranger à de nombreuses reprises : Maroc, États-Unis, Gabon, Chine, Autriche, Israël ou encore Qatar. Le Koweït devient ainsi la nouvelle destination de cette affiche prestigieuse entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France.

Pas de supporters de l’#OM au Trophée des Champions au Koweit le 08/01.

Boycott officialisé hier en réunion avec le club.

Malgré l’offre de l’OM: 150 supporters qui paient chacun 150 euros, le reste étant pris en charge par le club#TeamOM @ici_provence @StatsOmp @Mode55489648 pic.twitter.com/T0ccMukq1E — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) December 20, 2025

Un choix économique assumé par la Ligue

Présent en conférence de presse jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria a tenté d’expliquer la logique de la LFP derrière cette décision.

« Pourquoi le Koweït ? C’est une décision de la Ligue. On étudie le modèle économique de la compétition. Je peux comprendre que s’il y a un intérêt commercial à aller jouer au Koweït, ce soit intéressant au niveau produit. Ça nous porte vers un budget de 3 millions d’euros. En tant que Ligue, on doit penser à comment faire pour améliorer la valeur commerciale de la compétition », a-t-il déclaré.

Un discours qui souligne la volonté de la LFP d’augmenter l’attractivité internationale de l’événement, même si cela se fait au détriment de la présence des supporters historiques.