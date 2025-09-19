OM – PSG : Luis Enrique a hâte !

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain approche, et les premières déclarations tombent déjà. En conférence de presse, Luis Enrique a pris le temps d’évoquer cette rencontre tant attendue. L’entraîneur du PSG n’a rien laissé passer du choc de Ligue des champions disputé mardi, où l’OM s’est incliné 2-1 face au Real Madrid.

Interrogé sur l’importance de ce rendez-vous, l’entraîneur espagnol a souligné la portée symbolique de cette affiche. « J’ai vu leur match. On connaît l’importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C’est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre. J’espère qu’on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontation. Et j’aime entraîner pour ces matches. C’est un Classique. »

Luis Enrique : « C’est un Classique »

Par ces propos, Luis Enrique insiste sur l’intensité et la dimension particulière de cette confrontation. Le duel entre le PSG et l’OM dépasse le simple cadre sportif : il s’agit d’un affrontement entre deux clubs historiques du football français, suivi bien au-delà de l’Hexagone.

🚨”A un moment, je pense qu’on se mentait un peu a nous même…” Dimitri Payet #OMPSG Lien en com pour l’intégralité de l’émission pic.twitter.com/TygglTkiWb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 18, 2025

Côté marseillais, ce déplacement au Parc des Princes arrive dans un contexte particulier. L’OM sort d’une prestation encourageante malgré la défaite à Madrid, et souhaite s’appuyer sur cette dynamique pour aborder le choc. Le coach Roberto De Zerbi et ses joueurs savent que cette affiche peut marquer un tournant dans la saison, tant sur le plan comptable que psychologique.

A lire aussi : OM : “Un des plus scandaleux jamais vus à ce niveau”, Jamie Carragher ne mâche pas ses mots !

Un match sous tension pour l’OM

Le Classique PSG-OM reste un rendez-vous incontournable, scruté par les médias et attendu par les supporters des deux camps. Chaque édition apporte son lot de tensions, de spectacles et parfois de polémiques. Les propos de Luis Enrique rappellent à quel point cette rencontre conserve une saveur unique dans le paysage du football français.