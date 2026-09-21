OM – PSG : Maupay puni par les notes après ses deux énormes ratés

Titularisé à la surprise générale face au PSG, Neal Maupay a beaucoup couru, beaucoup pressé… mais il a surtout manqué deux occasions qui auraient pu totalement changer le Classique. Battu 2-1 au Vélodrome, l’OM peut nourrir de gros regrets et l’attaquant marseillais a été sévèrement sanctionné dans les notes de la presse.

Deux occasions qui coûtent très cher

Maupay avait été préféré dans l’axe pour accompagner Amine Gouiri. Son activité a été réelle : pressing, duels, remises et nombreux efforts pour gêner la relance parisienne.

Mais à ce niveau, ce sont surtout ses deux énormes occasions qui restent. À la 38e minute, Gouiri lui offre un ballon idéal dans la surface mais Maupay manque complètement sa reprise du gauche. Même scénario après la pause, à la 62e minute, avec une nouvelle offrande de l’Algérien que l’ancien Niçois ne parvient pas à convertir.

Quelques minutes plus tard, Paris ouvrait le score. Deux ratés qui ont donc pesé très lourd dans le scénario final.



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La note de FCM : 3/10

L’appréciation

Difficile de lui reprocher son investissement, impossible en revanche d’oublier ses deux énormes occasions. Maupay s’est battu, a multiplié les courses et a essayé de peser dos au but. Mais lorsqu’un avant-centre bénéficie de deux ballons aussi favorables dans un Classique, il doit au minimum cadrer.

Ses deux échecs résument finalement sa soirée : beaucoup d’envie, mais un manque d’efficacité rédhibitoire. À 0-0, l’OM avait deux occasions de faire basculer la rencontre. Maupay les a laissées passer.

Les notes de Neal Maupay dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 3/10 Combatif dans le pressing et les duels, appliqué dans ses remises, mais ses deux énormes occasions manquées à 0-0 coûtent très cher à l’arrivée. La Provence 3/10 Deux ballons servis « sur un plateau d’argent » par Gouiri et deux gros ratés. Son activité est saluée, mais ses échecs ont lourdement pesé sur le match. Maxifoot 2,5/10 Deux occasions immenses et deux ratés qui pèsent directement sur le résultat. Le média souligne ses efforts dans le pressing, mais rappelle qu’un avant-centre est avant tout attendu sur ce type de situations. Foot Mercato 2,5/10 Beaucoup de combativité et de disponibilité, mais un énorme raté en première période puis un second après la pause. Une prestation jugée très frustrante.

La tendance est donc unanime : Maupay a payé cash son manque d’efficacité. Dans un match où l’OM a eu peu d’occasions franches, ses deux ratés ont forcément pesé lourd dans la défaite.