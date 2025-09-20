OM – PSG : Scenario, buteurs… les prédictions de l’IA pour ce choc !

À deux jours du très attendu OM – PSG, l’Orange Vélodrome se prépare à vibrer pour l’un des matchs les plus intenses de la saison en Ligue 1. Les dynamiques, les absences et les forces en présence laissent entrevoir un scénario incertain, mais riche en promesses. Voici la prédiction de l’IA pour cette rencontre :

Du côté du Paris Saint-Germain, les pépins physiques s’accumulent. Après sa blessure face à l’Atalanta Bergame, João Neves manquera le déplacement à Marseille, tout comme Désiré Doué et Ousmane Dembélé, absents depuis plusieurs semaines. Luis Enrique devra donc composer sans plusieurs éléments offensifs capables de faire des différences individuelles.

À l’OM, Roberto De Zerbi doit également gérer des absences. Hamed Traoré sera indisponible plusieurs semaines, tandis que l’incertitude plane autour de Nayef Aguerd, encore en protocole commotion malgré sa présence à l’entraînement vendredi. Le technicien italien pourrait donc aligner une défense réorganisée, mais le soutien du public marseillais reste une arme non négligeable.

Vers un Classique disputé et spectaculaire ?

Le poids de l’histoire et la rivalité entre les deux clubs annoncent une rencontre intense. Si le PSG reste favori sur le papier grâce à son effectif impressionnant, l’OM a déjà montré sa capacité à renverser des montagnes au Vélodrome. Dans une ambiance incandescente, les Marseillais pourraient s’appuyer sur la créativité de Roberto De Zerbi et la réussite de leur buteur maison, Mason Greenwood, pour surprendre leurs rivaux.

La prédiction de l’IA pour OM – PSG

Dans un scénario qui s’annonce ouvert, les deux équipes devraient trouver le chemin des filets. L’OM pourrait profiter de l’absence de certains cadres parisiens pour imposer un pressing agressif et exploiter les espaces. Le PSG, de son côté, garde des arguments solides avec Gonçalo Ramos et Bradley Barcola, capables de dynamiter la défense olympienne.

👉 Prédiction : match nul 2-2

⚽ Buteurs pressentis : Greenwood et Aubameyang pour l’OM, Ramos et Barcola pour le PSG.

Ce Classique pourrait donc tenir toutes ses promesses, avec du spectacle et des buts, même si aucun des deux géants ne devrait parvenir à se détacher au tableau d’affichage.