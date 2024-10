OM – PSG : Un absent de marque (en tribunes)…

Ce dimanche, c’est l’affiche de l’année au stade Vélodrome avec un alléchant OM/PSG qui pourrait peser lourd pour l’attribution encore lointaine du titre de champion de France en fin de saison. Un match pour lequel la présence du propriétaire du club marseillais aurait pu être attendue…

Mais L’Équipe explique que Frank McCourt ne sera finalement pas présent demain dans la loge présidentielle de l’enceinte du boulevard Michelet. Le Bostonien avait planifié un retour au Vélodrome (il avait assisté au premier match à domicile face à Reims en Août dernier) mais a dû annuler sa venue pour raisons personnelles. Même si comme le rapporte le quotidien sportif, il est plus investi cette saison, cela n’a pas empêcher certains supporters de se féliciter de son absence…

En effet, il n’a malheureusement pas souvent porté bonheur à son équipe lorsqu’il était présent…

Les raisons personnelles c’est qu’ils l’ont ficelé à un platane comme Assurancetourix, ce porte-poisse. https://t.co/EB47hdMFKi — Blaah (@CamelusBlaah) October 25, 2024

C’est un bon, il sait qu’il porte la poisse quand il vient voir les matchs 😂 — Mobi (@Mobidik093) October 25, 2024

OM – PSG : Optimiste, Di Meco met la pression sur les Marseillais !

« Cette fois, c’est sûr, c’est la bonne. » Cette phrase emblématique résonne parmi les supporters marseillais, qui, à l’approche de chaque Classique OM PSG, espèrent une victoire face à leur rival parisien. Les fans scrutent les signes d’un éventuel déclin du PSG pour croire en une victoire tant attendue, espérant vibrer ensemble au Vélodrome.

À noter que l’Olympique de Marseille n’a pas battu le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue 1 depuis le 27 novembre 2011. La question se pose donc : cette série noire va-t-elle prendre fin ce week-end ? « J’y crois vraiment », a affirmé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, après le match nul du PSG. Bien que les joueurs de Luis Enrique aient montré de bonnes intentions, leur manque de présence dans la surface et leur imprécision devant le but soulèvent des préoccupations à ce niveau.

A lire : OM : Cette recrue que De Zerbi imagine en Equipe de France !

Les problèmes offensifs du PSG sont préoccupants. J’ai hâte d’être à dimanche soir

« Tu as hâte d’être dimanche soir », a ajouté Di Meco, qui estime que le dernier match du PSG ne révèle pas forcément la force de l’OM. « Si on me demande de choisir entre Monaco et le PSG, je choisis le PSG », a-t-il précisé. Il a noté que même si le PSG avait dominé, cela ne l’aurait pas rassuré davantage. « Ils manquent d’un avant-centre, et Dembélé, bien qu’efficace, ne peut pas tout faire. Les problèmes offensifs du PSG sont préoccupants. J’ai hâte d’être à dimanche soir. »