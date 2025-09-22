OM PSG : un ritiro à Rome confirmé après le report du Classique

Le report du choc face au PSG n’a pas changé les plans de l’Olympique de Marseille. Les joueurs de Roberto De Zerbi décolleront bien mardi pour Rome, où un ritiro est prévu afin de renforcer la cohésion du groupe et préparer un calendrier chargé.

Selon RMC Sport, le staff olympien a maintenu le projet initial : direction l’Italie ce mardi pour une mise au vert dans la capitale. L’objectif est clair : resserrer les liens au sein d’un effectif encore en quête de repères et préparer la série de matchs qui attend l’OM, à commencer par le déplacement à Strasbourg, vendredi soir en Ligue 1. Le report du Classique n’a fait que décaler légèrement le programme sans remettre en cause l’organisation.

Un entraînement sous la pluie avant le départ

En attendant ce voyage, les Marseillais se sont retrouvés dimanche après-midi sur les terrains de la Commanderie. Une séance légère, menée sous un ciel menaçant et une pluie fine, avant que le groupe ne regagne son domicile. La veille, une nuit au vert avait déjà été organisée au centre d’entraînement pour maintenir la concentration.

Un stage express mais stratégique

Ce ritiro romain intervient dans un contexte sportif délicat, où l’OM doit rapidement trouver plus de régularité. L’expérience n’est pas nouvelle : le club a souvent choisi de s’exiler quelques jours à l’étranger pour créer un électrochoc et resserrer le vestiaire. Rome s’impose cette fois comme un choix stratégique, grâce à la qualité de ses infrastructures et à sa proximité géographique, qui limite les contraintes de déplacement.

Un groupe attendu au tournant

Avec un calendrier serré et une saison dense sur plusieurs tableaux, ce stage en Italie doit permettre de ramener sérénité et solidarité dans un vestiaire qui en aura besoin dès la reprise en Ligue 1. Reste à savoir si ce séjour romain saura donner à l’OM le souffle collectif nécessaire pour franchir un cap.

