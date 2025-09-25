OM-PSG : vers un duel pour le titre en Ligue 1 ? L’analyse d’Acherchour

Présent hier soir dans Rothen s’enflamme sur RMC, Walid Acherchour a livré son sentiment sur le début de saison. Pour le chroniqueur, les conditions sont réunies pour voir enfin une véritable lutte pour le titre en Ligue 1, avec un OM ambitieux et un PSG fragilisé.

Selon Acherchour, le club parisien ne devrait pas survoler le championnat comme par le passé. « Je vois une redescente du côté du PSG entre des blessures, le côté historique d’avoir gagné une Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, et le manque de préparation », a-t-il expliqué. Des éléments qui pourraient redistribuer les cartes en haut du classement.

Un OM mieux armé que l’an dernier

Le chroniqueur met en avant les progrès réalisés par l’Olympique de Marseille, désormais sous la houlette de Roberto De Zerbi pour une deuxième saison :

« L’OM s’est renforcé. Dans une année 2 avec De Zerbi et avec les joueurs qui sont arrivés, notamment défensivement, des attaquants comme Aubameyang ou Greenwood peuvent faire la différence chaque week-end face aux petites équipes en Ligue 1, face aux blocs bas. C’était le problème de l’OM la saison dernière. »

Vers un resserrement en haut du classement

Pour Acherchour, tout est réuni pour offrir un championnat plus disputé : « La normalité de cette saison serait d’avoir une course au titre et je pense qu’elle existera (…) Je pense qu’il va y avoir un resserrement. »

Un scénario qui ravirait les amateurs de Ligue 1, en quête d’un suspense que la domination du PSG a souvent fait disparaître ces dernières années.

