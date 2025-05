OM : Quand Benatia remercie Mc Court, Longoria et De Zerbi !

Saison bouclée, mission accomplie. Grâce à un succès convaincant contre Rennes (4-2) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a conclu sa saison avec une deuxième place méritée qui lui permettra de disputer la prochaine Ligue des champions. Une belle conclusion pour un exercice intense. Et pour Medhi Benatia, Directeur sportif du club, l’heure était aux remerciements. Sur les réseaux sociaux, il a publié un long message pour saluer l’ensemble du travail accompli.

Depuis sa nomination à ce poste en cours de saison, Medhi Benatia a joué un rôle clé dans la structuration du projet marseillais. Et alors que la saison vient de se conclure avec un ticket validé pour la Ligue des champions, l’ex-défenseur a pris la plume, ou plutôt son téléphone, pour saluer le travail de tous les acteurs du club, du président aux supporters.

“Une saison riche en émotions, en efforts et en progrès…”

Dans une publication Instagram relayée sur X (anciennement Twitter), Benatia a d’abord remercié Frank McCourt pour son investissement et sa vision, avant de saluer la confiance de Pablo Longoria et la collaboration établie avec lui. Il a ensuite tenu à féliciter Roberto De Zerbi, son staff et l’ensemble des joueurs pour leur travail, leur engagement et leur état d’esprit affiché tout au long de la saison, tout en n’oubliant pas les supporters pour qui il a adressé des mots chaleureux :

“La saison touche à sa fin, et c’est avec beaucoup de fierté que je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure : Tout d’abord merci au boss Mr Frank McCourt pour son investissement, sa clairvoyance et sa vision.

Merci à Pablo Longoria pour sa confiance et son partage, qui nous ont permis de collaborer et d’atteindre nos objectifs. Merci au coach Roberto De Zerbi, à son staff technique et médical, pour votre travail, votre dévouement et votre professionnalisme au service du collectif.

Merci aux joueurs pour leur engagement, leur combativité et leur esprit d’équipe tout au long de la saison. Vous avez tout donné sur le terrain, dans la victoire comme dans l’adversité.

Et enfin un immense merci à notre public, nos supporters : votre présence, vos encouragements votre ferveur et votre fidélité ont été une force. Match après match, vous avez porté nos couleurs avec passion. Cette saison a été riche en émotions, en efforts et en progrès, nous pouvons être fiers du chemin parcouru ensemble.

Rendez-vous la saison prochaine, encore plus unis, encore plus forts. ”

Maintenant que la saison est bouclée, tous les regards se tournent vers le mercato estival. Et si Benatia se réjouit du chemin parcouru, il sait aussi que tout reste à faire pour construire une équipe capable de briller en Ligue des champions. Avec le trio Longoria-Benatia-De Zerbi aux commandes, le mercato s’annonce donc agité…

