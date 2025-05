OM : Quand Djorkaeff encense le travail de De Zerbi !

Après avoir validé son billet pour la Ligue des champions la semaine dernière au Havre, les Phocéens ont conclu leur exercice 2024-2025 en beauté en s’imposant 4-2 contre Rennes. Un sprint final maîtrisé qui récompense un travail de fond engagé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier. Un champion du monde 1998 a même tenu à saluer le travail réalisé par le coach italien cette saison…

Interviewé pour l’historique Téléfoot, Youri Djorkaeff n’a en effet pas caché son admiration pour Roberto De Zerbi. L’ancien champion du monde 1998 a salué le travail profond mené par l’entraîneur italien tout au long de la saison, dans un contexte loin d’être évident à Marseille…

“De Zerbi s’est donné du mal pour transmettre ses principes de jeu.”

Au micro de Téléfoot, Djorkaeff a pris le temps de souligner l’énorme travail de De Zerbi au sein du collectif marseillais :

“Roberto De Zerbi s’est donné du mal pour faire en sorte que son discours, que ses valeurs, que ses principes de jeu soient écoutés et passent et qu’il y ait une réelle adhésion aussi du groupe, et c’est ce qui s’est passé.”

« De Zerbi s'est donné du mal pour transmettre ses principes de jeu. » Youri Djorkaeff, souligne le travail mené par l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille pour imposer sa vision du football.

Maintenant, tout les suiveurs de l’OM ont hâte de savoir ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines de mercato, et comment le trio Longoria, Benatia, De Zerbi va tenter de construire une équipe taillée pour figurer la tête haute en Ligue des champions.

