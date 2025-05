OM : Rabiot, l’Homme de la saison tout simplement…

De nouveau positionné en meneur de jeu, l’international français a beaucoup bougé comme à son habitude et il a été précieux partout. À l’origine du deuxième but, il a conclu l’action en reprenant du gauche une passe en retrait de Greenwood (38e). Il s’est même offert un doublé au bout du match en effaçant Samba avant de marquer dans le but vide (90e + 2).