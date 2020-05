OM : Quand Payet « reprend de volée » Eyraud

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud semble contesté de toutes parts à Marseille. Pris en grippe par une large partie des supporters, il est également en froid avec son entraineur et ses joueurs.

Les jours et semaines à venir s’annoncent particulièrement compliquées pour Jacques Henri Eyraud. Ce denier va d’abord devoir rassurer son entraineur André Villas sur les ambitions du club la saison prochaine. Ce dernier lui a d’ailleurs d’jà mis un sérieux coup de pression dans la presse : « J’ai envie de jouer la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n’a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense », a t-il ainsi déclaré à RMC Sport au sujet de son avenir.

Des joueurs attachés à leur coach, pas à leur président…

Il doit également trouver un accord un accord avec ses joueurs pour une baisse de salaire. Or les discussion sont actuellement au point mort. Il faut dire que le courant ne passe visiblement plus trop avec le vestiaire olympien, comme le rapporte L’Equipe ce lundi. Le journal révèle ainsi une anecdote qui en dit long sur les crispations entre une grande majorité de joueurs et le président de l’OM : Fin 2019, alors que les marseillais enchainent les succès, Eyraud vient saluer les joueurs dans le vestiaire et s’étonne du l’atmosphère glaciale qui y règne. Il est ainsi repris de volée devant tout le monde par Dimitri Payet. Ce dernier lui aurait fait comprendre qu’il n’était plus indispensable dans le vestiaire marseillais, indique ainsi le quotidien sportif. La raison ? Les primes de victoires, gelées à la fin de l’été.