OM : Quand Regragui reprend sèchement un journaliste qui le questionne sur Harit !

Pas d’Amine Harit avec le Maroc et forcément ça pose quelques questions ! Le sélectionneur Walid Regragui n’a pas apprécié qu’on le questionne à ce sujet.

L’absence d’Amine Harit pose quelques questions au Maroc alors que la sélection s’est réunie et a joué ce vendredi un match face à la Zambie (victoire 2-1 des Lions de l’Atlas) en phase de groupes des Eliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre, le sélectionneur Walid Regragui a été questionné sur l’absence du joueur de l’OM et a répondu sèchement à un journaliste.

Amine est absent donc je ne parlerai pas de lui

« Des joueur de pénétration on en a. Eliesse (Ben Seguir) en est un, toi (journaliste) tu veux Harit ok mais Amine est absent donc je ne parlerai pas de lui. Aujourd’hui on a laissé plus d’opportunités à des jeunes. Après en 10 j’avais le choix entre Harit et Brahim j’ai choisi Brahim (Diaz) », a lancé le sélectionneur marocain devant les journalistes.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deux recrues de Marcelino exfiltrées ?

Regragui « Des joueur de pénétration on en a Eliesse en est un, toi (journaliste) tu veux Harit ok mais Amine est absent donc je ne parlerai pas de lui. Aujourd’hui on a laissé plus d’opportunités à des jeune. Après en 10 j’avais le choix entre Harit et Brahim j’ai choisi Brahim» pic.twitter.com/Bu3DjK9wv8 — Hakim (@Z_hakos) June 8, 2024

Ce mardi l’OM a félicité son international marocain, Azzedine Ounahi, qui a été appelé pour le prochain rassemblement. En revanche, Amine Harit n’est toujours pas de retour sous les ordres de Walid Regragui qui l’avait déjà écarté en mars dernier.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « C’est un énorme coup, c’est une formidable opportunité pour Marseille! »

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي زامبيا 🇿🇲 و جمهورية الكونغو 🇨🇬

🚨 Our National Team’s squad list for the next matches against Zambia & Republic of Congo pic.twitter.com/Ndrj8oQOdf — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 28, 2024

Des tensions avec Regragui?

Wa aaleykoum salam!

Barrakellahofik mon frère bsaha ftorkom à vous aussi inchallah 🤲🏼.

Il y a eu des tensions durant la CAN notamment sur son temps de jeu qui a créé une légère cassure… et avec le choix dont dispose Regragui à ce niveau c’est assez facile de s’en passer. — Hakim (@Z_hakos) March 13, 2024

Azzedine Ounahi a été appelé par la sélection marocaine en mars mais pas Amine Harit ! Le milieu offensif ne fait pas parties des joueurs appelés par Walid Regragui alors qu’il a participé à la dernière CAN. Hakim Zhouri, journaliste pour Les Lions de l’Atlas, expliquait déjà les raisons sur son compte Twitter. « Il y a eu des tensions durant la CAN notamment sur son temps de jeu qui a créé une légère cassure… et avec le choix dont dispose Regragui à ce niveau c’est assez facile de s’en passer. » Pour rappel, la sélection marocaine a récemment appelé Brahim Diaz et Eliesse Ben Seghir à ce poste.