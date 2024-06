Mercato OM : Deux recrues de Marcelino exfiltrées ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la direction de l’OM attend la signature de Sergio Conceicao, le club doit déjà penser à la réduction de sa masse salariale. Deux recrues faites sous Marcelino devraient être poussées dehors !

Selon La Provence, l’OM aimerait se séparer de Geoffrey Kondogbia et Ismaila Sarr cet été. Ces deux joueurs recrutés l’été dernier pour satisfaire les exigences de Marcelino disposent de gros salaires non compatibles à une saison sans Coupe d’Europe et ont été particulièrement décevant lors de leur première année. Reste à trouver des portes de sortie, Sarr dispose encore d’une cote, Kondogbia sera-t-il ouvert à un départ en Arabie Saoudite ?

L’OM aimerait se débarrasser de Sarr et Kondogbia ?

Après avoir passé deux saisons dans la cité phocéenne, Jonathan Clauss devrait sûrement quitter le club cet été. En effet, d’après l’Équipe, l’OM essayera de vendre le latéral droit français cet été, après l’euro. Une décision qui intervient alors que le contrat de l’international se termine en 2025.

L’euro comme argument en cas de vente ?

Auteur d’une saison marquée par le manque de régularité et les polémiques extra-sportive, Jonathan ne semble pas parti pour prolonger. Soucieux de le voir partir libre l’an prochain et alors que sa valeur marchande est de 12 millions d’euros sur Transfermarkt, l’OM mise sur un euro réussi du joueur afin de faire grimper son prix.

Un accord négocié cet hiver ?

Toujours selon l’Équipe, le clan du joueur et le club auraient déjà négocier son départ au dernier hiver. Une décision qui fait suite aux sorties de Medhi Benatia, il y a quelques mois plus tôt, sur le comportement du défenseur. Une affaire que le joueur ne semble pas avoir oubliée, comme en témoignent ses dernières déclarations.

