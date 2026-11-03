Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce lundi 2 novembre à 17h30. Nicolas Filhol reçoit Martial Robin, ancien joueur de l’OM, pour 50 minutes d’émission en direct sur YouTube et Twitch.

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Decrassage OM – Toulouse 2-0

Quatre succès consécutifs en championnat, mais encore des questions dans le jeu. L’émission commencera par un retour sur la victoire marseillaise contre Toulouse (2-0)↗ : les joueurs qui ont convaincu, ceux dont la prestation interroge et les choix de Bruno Genesio seront au cœur du décrassage.

Les résultats de Ligue 1 et le classement compléteront cette première séquence. L’occasion de replacer la série olympienne dans son contexte, alors que Genesio a rappelé les difficultés de son équipe malgré la victoire↗.

Peut-on enfin croire en cet OM ?

La progression collective, la montée en puissance de Paixão et d’Egan-Riley, les apports de Nnadi et d’Abdelli ou encore la connexion Harit-Gouiri nourriront le gros débat. Quels progrès semblent durables ? La patience de Genesio commence-t-elle à porter ses fruits ? Martial Robin apportera son regard d’ancien joueur sur cette équipe qui retrouve des résultats.

Le débat portera aussi sur les limites marseillaises : qualité technique, adaptation des latéraux au système, solutions sur le banc, condition physique et secondes périodes subies. Le prochain test face à Lens servira de point de départ pour discuter de ce que l’OM doit encore améliorer.

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Martial Robin, la formation made in Marseille

Une dernière séquence sera consacrée au parcours de Martial Robin. L’ancien latéral gauche reviendra sur ses débuts à Marseille, ses expériences à Ajaccio, Grenoble et Istres, ainsi que sur sa vie après le football.

Quitter l’OM l’a-t-il aidé à construire sa carrière ? Quels souvenirs conserve-t-il de ses années marseillaises ? Quel conseil donnerait-il aujourd’hui à un jeune qui rêve de porter ce maillot ? Vous pourrez également poser vos questions et partager vos motifs d’espoir comme vos inquiétudes dans le chat, dès 17h30.