OM : quel est le problème d’Ounahi ?

Arrivé en janvier dernier après une Coupe du monde époustouflante, Azzedine Ounahi peine à convaincre à l’OM !

Arrivé en provenance d’Angers en janvier 2023, l’international marocain n’a jamais retrouvé son niveau atteint avec le Maroc. Lui qui semblait être la bonne pioche l’hiver dernier en arrivant pour 8 millions d’euros peine finalement à convaincre. Rarement décisif et surtout très irrégulier, Ounahi n’est donc que très rarement titulaire. Et quand il l’est, il ne prend pas vraiment sa chance, à l’image de son match face à Lille qui était une nouvelle fois décevant. Reste maintenant à savoir si Ounahi va chercher à se battre pour sa place ou abandonner pour changer d’air. Même question pour les dirigeants et surtout Longoria, qui a l’habitude de vendre les « flops » assez rapidement.

Selon L’Équipe, l’OM ne retiendra pas Azzedine Ounahi (23 ans) l’été prochain si les conditions sont réunies. En hiver dernier, Al-Hilal et Brentford n’avaient pas réussi à convaincre ses représentants de le faire venir. L’OM l’avait signé contre 8 M€ + 2 M€ et Angers à 30 %… pic.twitter.com/oXarrMWfZj — Fabien (@Beye13) April 4, 2024

Pour rappel, Brentford et Al-Hilal étaient très intéressés cet hiver par le joueur de 23 ans mais ce dernier avait refusé les offres, souhaitant s’imposer à l’OM.

A LIRE AUSSI : OM: Un grand ménage d’été ? Quel coach ? Débat FAQ en live ce mardi à partir de 15h30 !

Un départ cet été inéluctable ?

Mais selon l’Equipe, la donne aurait changé ! En effet, le milieu marseillais regretterait d’avoir refusé les offres de l’hiver dernier et envisage clairement un départ cet été, tout comme la direction olympienne.

🚨 Azzedine Ounahi repense souvent à son occasion de signer en Arabie saoudite, qu’il n’a pas saisie cet hiver. 🇸🇦😐 Cet été, l’OM ne le retiendra pas en cas d’offre alléchante. (@lequipe) pic.twitter.com/6CA96R4hZO — BeFootball (@_BeFootball) April 4, 2024

A LIRE AUSSI : OM : « C’est le moment d’incorporer des jeunes ! »