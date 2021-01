OM : Quel onze (avec au moins 4 titulaires absents) face à Lens ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille reçoit Lens pur ce fameux match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Sans Jordan Amavi et Boubacar Kamara (blessés), Lirola (non qualifié) ni Alvaro (suspendu), quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas devra encore faire sans Jordan Amavi, qui a du mal à soigner sa blessure au Mollet. De plus, Boubacar Kamara est légèrement blessé et sera lui préservé. Alvaro sera lui suspendu et la recrue Lirona n’est pas qualifiée pour ce match. Morgan Sanson, en instance de départ, n’est pas certain d’être encore un joueur de l’OM. Mandanda devrait faire son retour, tout comme Luis Henrique qui semble remis de son Covid. Comment le coach marseillais va-t-il construire son onze ? Mandanda devrait récupérer son brassard, Balerdi et Caleta-Car seront titulaires, Sakai devrait retrouver son couloir droit et laissé le gauche à son compatriote Nagatomo sauf si Khaoui est titularisé…

Balerdi, Nagatomo et Cuisance titulaires ?

Pape Gueye et Valentin Rongier pourraient être associés avec Morgan Sanson. Si ce dernier s’est déjà envolé pour Aston Villa, Michael Cuisance prendra sa place. Devant, Payet pourrait occuper son couloir gauche, Thauvin sera aligné à droite. Quid de la dernière place qui pourrait se jouer entre Benedetto et Radonjic…

Le onze de l’OM en 4-3-3



MandandaSakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo (ou Khaoui)

Rongier, Gueye, Sanson (ou Cuisance)

Thauvin, Benedetto, Payet (ou Radonjic)