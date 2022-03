OM : Quel onze face à Bâle? Harit de nouveau titulaire, que faire avec Ünder?

Demain à 18h45 l’Olympique de Marseille se déplace à Bâle dans le cadre des huitièmes de finale d’Europa Conference League. Quel onze va décider de mettre en place le coach Jorge Sampaoli ?

À l’occasion du déplacement à Bâle ce jeudi, Jorge Sampaoli pourra bénéficier d’un groupe au complet sans Dimitri Payet, suspendu un match lors de cette compétition ! Gueye, qui n’avait pas pu être là pour le match aller sera de retour dans le groupe.

Mais quel système va mettre en place le coach Sampaoli? L’Argentin a fait confiance à plusieurs remplaçants ce dimanche face au Stade Brestois… Pau Lopez a fait son retour dans les buts avec un quatuor défensif composé de Lirola, Balerdi, Saliba et Kolasinac.

Caleta-Car et Mandanda titulaires?

Deux latéraux habitués au banc et un central qui n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Ce système défensif a plutôt bien fonctionné lors de la rencontre en Bretagne mais Sampaoli pourrait changer quelques petites choses face au FC Bâle comme l’absence de Caleta-Car, la présence de Lirola qui a été le pire Marseillais sur le terrain ou encore la titularisation de Pau Lopez.

Mandanda devrait donc reprendre sa place dans les cages avec le Croate dans la défense et potentiellement un Valentin Rongier pour suppléer Lirola qui a vraiment été en deçà de ses standards de la saison dernière.

Pas de Payet, Harit de nouveau dans le onze?

Au milieu face à Brest, Gerson, Gueye et Guendouzi accompagnaient Kamara avec un Amine Harit en numéro 10. C’est certainement le secteur de jeu qui a le mieux fonctionné et qui pourrait être reconduit, surtout en l’absence de Dimitri Payet.

Quid d’Ünder? Le Turc était dans une période de moins bien ces dernières semaines et a dû souffler un peu… Suffisant pour reprendre sa place? Il a en tout cas marqué un but ce dimanche à Brest sur une passe décisive de Pau Lopez. Il pourrait encore rester sur le banc pour ce match et revenir en forme face à l’OGC Nice ce week-end au Vélodrome. Milik devrait être titulaire en pointe.

Un 4-1-4-1 sans Payet ni Ünder?

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Guendouzi Gueye

Gerson Harit

Milik