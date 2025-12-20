OM : Quel onze face à Bourg en Bresse ? Gros turnover ?

Après sa dernière sortie en championnat, l’Olympique de Marseille change de registre ce week-end avec la Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent ce dimanche pour affronter Bourg-en-Bresse en 32e de finale, un rendez-vous toujours piégeux face à une équipe hiérarchiquement inférieure mais portée par l’événement.

Pour cette rencontre, l’OM devra composer avec plusieurs absences importantes. Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont pas disponibles, tous deux retenus avec leur sélection pour la CAN. Une double absence qui oblige le staff olympien à revoir son organisation, notamment dans l’axe défensif et en attaque.

De Lange attendu dans les cages

Dans les buts, Jeffrey de Lange devrait être titularisé. Le gardien néerlandais est pressenti pour débuter cette rencontre de Coupe, dans un contexte de rotation logique de l’effectif. En défense, Leonardo Balerdi pourrait être l’un des cadres alignés afin d’apporter de la stabilité, accompagné par Pavard, Murillo et peut être Emerson à gauche, voire Medina s’il est apte à débuter…

Le milieu de terrain pourrait être composé de Kondogbia et Vermeeren. Bakola pourrait avoir sa chance comme faux 10 comme face à Newcastle en Ligue des Champions !

🗣️ Retour de Medina et Traoré dimanche !#DeLZerbi : “Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Medina a ce qu’il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de… pic.twitter.com/lbJ2Qq2Xd4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

Vaz, une option offensive crédible

En attaque, l’absence d’Aubameyang ouvre des opportunités. Vaz est une option sérieuse pour débuter, soit en pointe, soit sur le côté gauche de l’attaque, selon l’animation choisie Weah pourrait être aligné à gauche. Greenwood pourrait conserver sa place…

L’objectif est clair pour l’OM : éviter le piège, imposer son jeu et valider son billet pour le tour suivant sans laisser place au doute. Même avec un effectif remanié, Marseille reste favori et devra assumer ce statut sur le terrain.

🗣️ “On fera jouer devant #Greenwood, #Vaz ou #Maupay“#DeLZerbi : “Du turnover en Coupe: On tient énormément au match de dimanche, c’est un match ‘dangereux’. J’ai vu Villarreal se faire sortir en Coupe d’Espagne. Il y a eu des surprises l’an dernier en France. On mettra la… pic.twitter.com/taM8C9RlKj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

Le onze probable de l’OM face à Bourg-en-Bresse

De Lange

Murillo Pavard Balerdi Medina (ou Emerson)

Vermeeren Murillo

Bakola

Greenwood Vaz Weah