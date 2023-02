OM : Quel onze face à Clermont ? Plusieurs changements ?

Ce samedi à 21h00, l’Olympique de Marseille va affronter Clermont stade Gabriel-Montpied dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après une belle série de victoires en Ligue 1 et Coupe de France et notamment la dernière face au PSG ce mercredi, l’OM va se frotter à Clermont. Gatien s’est montré confiant avant cette rencontre pour laquelle Igor Tudor pourrait choisir de procéder à quelques changements.

Quelques changements face à Clermont ?

Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Avec les retour de Bailly et Balerdi (suspendus), Gigot qui a beaucoup enchainé pourrait être laissé sur le banc avec un trio défensif composé de Mbemba, Bailly et Bakerdi. Nuno Tavares est blessé à la cuisse et devrait laisser son couloir à Kolasinac, Jonathan Clauss devrait lui occuper le flan droit.

Au milieu, la doublette Veretout – Rongier devrait également être au rendez-vous. Plus haut sur le terrain, Tudor a l’embarras du choix. Ruslan Malinovskyi vient de marquer 2 buts en 2 matches et a montré de belles choses, Cengiz Ünder pourrait souffler en débutant sur le banc. La place pourrait se jouer entre Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. Alexis Sanchez pourrait enchainer, sauf si Tudor décide de retenter une titularisation de Vitinha.

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Kolasinac

Malinovskyi Guendouzi (ou Payet)

Sanchez (ou Vitinha)

Les joueurs peuvent être fiers — Tudor

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)