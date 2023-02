OM PSG : Les larmes de Payet !

L’Olympique de Marseille n’avait plus connu la victoire face au PSG au stade Vélodrome depuis 2011. En s’imposant face aux parisiens en coupe de France les hommes de Tudor on réussi à briser plus d’une décennie de malédiction face au rival parisien. Dimitri Payet n’a pas caché son émotion au terme de la victoire dans le vestiaire marseillais.

A lire aussi : OM vs PSG : INCROYABLE VICTOIRE ! TAVARES FORFAIT, quel 11 vs Clermont?

Les marseillais ont brisé une série infernale de plus de 10 ans sans victoire au stade vélodrome face au PSG. Sous l’ère Marcelo Bielsa les olympiens ont été tout proche de s’imposer. Mercredi dernier les hommes de Tudor ont littéralement dominé de la tête et des épaules le les parisiens pour s’offrir une victoire plus que mérité (2-1). Et le score aurait même pu être bien plus large tant l’OM s’est créé d’occasions franches lors de cette rencontre.

L’émotion de Dimitri Payet

A lire aussi : Coup dur pour le prochain match contre le PSG ? La décla fracassante de Riolo, Galtier… les 3 infos OM du jour

Les supporters marseillais ont ainsi pu savourer ce succès dans un vélodrome bouillant avant, pendant et après le match. Dimitri Payet a lui aussi eu du mal a cacher ses émotions comme le raconte le journal l’Equipe dans ses colonnes ce vendredi. Une fois de retour dans le vestiaire, le réunionnais a pris la parole devant ses partenaires et s’il a prévenu que cette victoire n’était pas encore un trophée, il n’a pas pu s’empêcher de verser quand même quelques larmes, lui qui rêve d’en gagner un avec l’OM.